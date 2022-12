El ingenio no tiene edad: conozca y apoye los emprendimientos de personas mayores

Acompáñenos a conocer las historias de 14 emprendedores que hacen parte del Fondo Plan Mayor, creado por la Fundación Saldarriaga Concha, la Fundación Arturo y Enrica Sesana y la Fundación Nelly Ramírez Moreno. El objetivo del programa es brindar apoyo técnico y financiero. Si bien detrás de las iniciativas hay personas completamente distintas, para todos su empresa es motivo de orgullo. Como ellos mismos dicen, no hay edad para emprender, lo importante es que tengan garantías para hacerlo.

Yineth Forero tiene 71 años. Toda su vida se dedicó a las labores del hogar, pero hace seis años creó un emprendimiento de mermeladas artesanales. Su objetivo es que quienes prueben el producto evoquen desayunos familiares. Su empresa le ha permitido aprender, cumplir sueños y demostrarse a sí misma de todo lo que es capaz, además, la ha acercado a su hija Gineth Motta, quien hoy es su mano derecha.

Productos: mermeladas de piña, piña-jengibre, naranja, naranja-jengibre, mora, mora-ruibarbo, fresa, durazno, ciruela y agraz.

📍 Sopo (Cundinamarca) - Envíos a todo el país

📧 https://www.instagram.com/derakamandraka/

+57 302 3848885

📌 Reina de La Cuesta ✅🎵

Pablo Álvarez tiene 68 años y su esposa Myriam Vargas, 61 años. Ambos eran profesores en zona rural de Santander. En 2003 compraron una finca que tenía cultivo de mandarina, pero al darse cuenta de que los precios eran muy bajos, le apostaron a otra idea. Pablo, que estudió producción agroindustrial, creó en 2009 para su trabajo de grado un vino artesanal de mandarina. Diez años después, la pareja formalizó su negocio.

📍 Piedecuesta (Santander)

📧https://www.instagram.com/vinodemandarina/

+57 311 2961070

📌 Coramiaamor (Oro Vital) ✅🎵

“Nuestro portafolio está conformado por los alimentos que ponemos en nuestro comedor”, cuenta Dora Cecilia Betancourt, de 65 años. Junto a su esposo, Héctor Franco, de 73 años, fundó en 2017 la empresa Oro Vital, con la marca Coramiaamor. Aunque al principio le pareció una locura vender los productos que consumía en casa y que regalaba a sus amigos, poco a poco la idea fue tomando forma.

Ambos son vegetarianos y se esfuerzan por llevar a la mesa comida sabrosa y nutritiva. Promueven la alimentación saludable, el respeto por el medio ambiente y el consumo responsable. En el proceso, apoyan a cultivadores colombianos con quienes se entienden directamente. Dora cree en los productos que vende y quiere seguir trabajando, divirtiéndose y creando. “Amor por el ser” es una de las frases que acompaña su marca.

Productos: ghee, aceite de coco, miel de abejas, vinagre de manzana, mantequilla de maní, té verde, cúrcuma, entre otros.

📍 Cajicá (Cundinamarca) - Envíos a todo el país

📧 https://www.instagram.com/coramiaamor/

+57 310 334 16 85

📌 Aquamar ✅🎵

Osmar Barón es administrador público, pero su pasión es el agua. Cuando estaba en la universidad se enamoró del buceo, la actividad que ahora es su forma de vida. Tiene 66 años y vive en Paipa, pero se traslada a diferentes zonas del país para enseñarles a sus clientes, primero en piscina y después en el mar, cómo bucear. También ofrece clases de salvamento acuático y natación. Pero no solo se sumerge en lo teórico-práctico, le gusta transmitir la importancia de cuidar el medio ambiente.

📍 Paipa (Boyacá)

📧https://www.facebook.com/Aquamarbuceo

+57 302 2052387

📌 Tobo ✅🎵

Senefelder Tobo, de 71 años, asegura que sus productos son el resultado de la investigación de toda su vida. Inicialmente, tenía una empresa de purificación de agua en Boyacá, pero la violencia lo obligó a desplazarse a Yopal. Desde hace 18 años, con el apoyo de su hija Sandra Tobón, está cumpliendo el sueño de ofrecer sistemas de energía alternativa para ganaderos y agricultores. El molino de viento que fabrica reemplaza motobombas y electrobombas. En estos años también le ha apostado a la innovación, uno de sus productos más recientes es el molino solar. “Nada alarga más la vida que hacer lo que a uno le gusta”, dice.

Productos: Molino de viento, molino solar, turbinas hidroeléctricas, ruedas hidroeléctricas, entre otros.

📍 Yopal (Casanare) - Envíos a todo el país

📧 https://www.instagram.com/molinostobo/

https://linktr.ee/empresamolinostobo

📌 Granja Integral de Café Especial Tacaloa ✅🎵

Marta Lucía Calle, de 65 años, quiere ver florecer la finca familiar que su padre le heredó al morir, hace ocho años. Ya la convirtió en una granja integral agroecológica en la que se producen de manera sostenible, a partir de abonos de origen animal, frutas y hortalizas. La joya de la corona, sin duda, es el café especial de distintas variedades, el mismo que locales y turistas van a buscar hasta la finca o piden a domicilio.

Productos: café especial, huevo, pollo, bananos, coliceros, hortalizas, entre otros.

📍 San Francisco (Cundinamarca) - Envíos a Bogotá

📧 +57 300 6389246

📌 Natural Roka ✅🎵

La vida de Jaime Sastoque, de 66 años, ha estado marcada por el alumbre, que lo conecta con el pasado y con el futuro. Con orgullo cuenta que su padre, Cecilio Sastoque, empezó a investigar este mineral en 1948 y que una década después logró microcristalizarlo. Jaime no abandonó estos avances. Tras graduarse de la universidad como ingeniero industrial, en 1997, patentó dos desodorantes.

Aunque estuvo en este tema toda la vida, solo hasta hace dos años y medio formalizó su empresa. Y viene la otra parte de la historia que cuenta con mucho orgullo: su hija Andrea Sastoque entró en el negocio y lo impulsó a tal punto que las ventas se han triplicado. Ahora ambos, con convencimiento, hablan de los más de 30 productos naturales a base de piedra de alumbre que ofrece su empresa, de cómo apoyan a pequeños campesinos en Facatativá (Cundinamarca) y de las numerosas bondades que trae esta piedra para sus clientes y para el medio ambiente.

📍 Madrid (Cundinamarca) - Envíos a todo el país

📧https://www.instagram.com/naturalroka/

https://naturalroka.com/tienda-virtual/

📌 Distribuciones El Progreso CH ✅🎵

Hace casi una década, Félix Hernán Henao dejó su trabajo en seguridad privada para apostarle a su sueño de emprender. “Empezamos como empiezan las grandes empresas, con poquito”, dice. Al principio, él y su esposa, María Consuelo Balcazar, llevaban a otra parte la tela para que les cosieran las mangas para el sol. Para hacer los domicilios tenían una bicicleta. Hoy ya cuentan con cuatro máquinas de coser, una moto para llevar los pedidos e incluso le dan empleo a dos personas. A sus 65 años, Félix está convencido de que el negocio seguirá creciendo, quiere llegar a otras ciudades, crear más productos y que el mundo conozca a Distribuciones El Progreso CH.

Productos: mangas para el sol, capas para la lluvia, accesorios para motos.

📍 Cali (Valle del Cauca) - Envíos a todo el país

📧 https://www.instagram.com/distribucioneselprogresoch/

+57 3175442402

📌 Bacatá ✅🎵

Juan Forero, de 71 años, y su esposa, María Emma Murcia, de 70 años, están orgullosos de ser emprendedores. En 2010 los estragos causados por las lluvias los obligaron a salir de Pavo Real (Santander). No quedaron en la lista de damnificados y las ayudas del Gobierno no les llegaron, por eso decidieron empezar una nueva vida con un proyecto propio. Un día, Juan escuchó en el noticiero la historia de unos campesinos que estaban sustituyendo cultivos de uso ilícito por cacao. Ahí se le prendió el bombillo. En el pasado había administrado procesadoras de caña, pero de cacao no sabía mucho. Entonces estudió y se capacitó.

En 2017, finalmente, salieron al mercado los chocolates artesanales de Juan y María Emma. Sus productos les permiten cumplir el sueño de ser independientes, pero también el de apoyar a campesinos que sustituyeron cultivos de uso ilícito.

📍 Cajicá (Cundinamarca) - Envíos a todo el país

📧 https://www.instagram.com/chocolatesbacata/

+57 3167631159

📌 Fácil Arte Hecho a Mano ✅🎵

Hija de una artesana tradicional y maestra en artes plásticas, así se define Luz Aida Alarcón Alegría, de 61 años. Artesanías Alegría era el nombre de la empresa que fundó su mamá en 1979, la misma que ella retomó hace 25 años y nombró Fácil Arte Hecho a Mano. Luz Aida, oriunda de Timbío (Cauca), combina el saber que su familia ha transmitido por generaciones con la tecnología y los conocimientos que adquirió en la universidad. En su emprendimiento produce y comercializa artesanías en fibras naturales y tejidos, pero además ofrece clases de manualidades y de artesanías de manera presencial y virtual, en su canal de YouTube.

📍 Popayán (Cauca)

📧 https://www.youtube.com/@LuzAidaAlarconAlegria

https://www.instagram.com/facil_artehechoamano/?hl=es-la

📌 Productos Cali Viejo ✅🎵

“Tengo los pies en la tierra, pero la cabeza en las estrellas”. Esa es la frase que mejor define a Carlos Eduardo Franco, un caleño de 67 años. Desde muy joven está conectado con el mundo de la cocina. Antes de los 18 años empezó a trabajar en el restaurante de su mamá, donde se enamoró de la comida típica valluna. Un ingrediente en específico lo marcó para siempre: los cuadritos o crutones de plátano maduro. Hoy Carlos los llama MaduRicos y los vende a restaurantes y otros negocios para que los incorporen directamente en sus recetas. Este es el primero de los muchos ingredientes que espera vender en su empresa Productos Cali Viejo.

Por ahora, va tras otro sueño: el de revivir el restaurante de su madre. Para eso, asegura, ya tiene un proyecto sobre la mesa que quiere materializar muy pronto.

📍 Cali (Valle del Cauca)

📧+57 311 7652378

📌 Productos del mar Los Candelos ✅🎵

Alberto Candelo Gongora nació en El Charco (Nariño) hace 70 años. Su vida cambió en 2011 cuando la violencia lo obligó a salir de una vereda ubicada en el municipio de La Tola. Tras establecerse en Cali decidió retomar un negocio con el que ya estaba familiarizado: la comercialización de pescado. El camino no fue fácil, pero poco a poco fue ganando terreno. Actualmente, surte a tres restaurantes y a los hogares que le piden a domicilio.

Asegura que es sumamente cuidadoso con el transporte del producto desde El Charco y Buenaventura para poder ofrecer un pescado fresco. Su gran sueño es que el negocio progrese porque quiere generar empleo. Por ahora, trabaja con tres personas más, incluido su hermano.

📍 Cali (Valle del Cauca)

📧 +57 317 5454373

📌 Restaurante Las Lajas ✅🎵

Al llegar a Paipa (Boyacá) no hay que dar muchas vueltas para encontrar Las Lajas. Solo tiene que preguntar por doña Blanca Mateus, como ella misma recomienda. De sus 74 años de vida, lleva casi 40 dedicados al restaurante. La comida es su pasión, pero no cualquiera, la típica boyacense. De hecho, uno de sus platos más famosos es los indios sotaquireños. Doña Blanca guarda, como reliquias, los libros con los que aprendió a cocinar, los mismos que, seguramente, quedarán en manos de su hijo Ricardo Velandia.

📍 Paipa (Boyacá)

📧 https://www.facebook.com/Laslajas1983

+57 320 8412562

📌 Solo delicias caucanas y vallunas ✅🎵

Si algo ha aprendido Lourdes Cecilia Viveros durante sus 63 años de vida es a sacudirse, levantarse y seguir. Nació en Puerto Tejada (Cauca), llegó a Bogotá en 1997 y luego se fue a trabajar en Puerto Lleras (Meta), pero de allí tuvo que desplazarse con su familia un año después. Por eso volvió a la capital para empezar de cero con el apoyo de algunos familiares.

La vida la llevó de regreso a sus raíces, a través de los platos típicos de su región: el sancocho, las marranitas, los aborrajados y más. Hoy los prepara y los vende en eventos, los envía a domicilio o los cocina directamente en casas y fincas. La pandemia le dio un duro golpe y ahora tiene que moverse más para atender a sus clientes. Aunque no cuenta con un transporte propio, lleva su sazón y su buena energía. “Donde nos llamen, allá estamos”, asegura.

📍 Bogotá

📧+57 315 4154549