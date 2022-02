¿Cómo van las nueva OPA de Sura y Nutresa?

Jaime Gilinski, cabeza visible del conglomerado que ya tiene el 25,25% de las acciones de Sura y el 27,6% en Nutresa.

A una semana de que empezara las dos nuevas Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) con las que los Gilinski buscan convertirse en los principales accionistas Sura y Nutresa, los resultados son por ahora marginales.

De la meta de comprar entre el 5 y 6,25% de las acciones de Sura, por el momento se han recibido aceptaciones (a las ofertas de compra) equivalente al 0,26% de los títulos del conglomerado.

Y del objetivo de comprar entre el 18,3 y 22,8 % de las acciones del Grupo Nutresa, se han recibido aceptaciones equivalentes al 0,18% de los títulos.

En las dos OPA pasadas los Gilinski se adjudicaron el 25,25 % de acciones Sura y el 27,6 % en Nutresa. Por lo que si las dos nuevas Ofertas Públicas de Adquisición triunfan, podrían completar más del 30% (en Sura) y el 45% (Nutresa) de participación en estos conglomerados.

Si bien hay por el momento pocas aceptaciones a vender, en las OPA es normal que los inversionistas vendan en los últimos días del proceso (tal como pasó en las dos OPA pasadas). Por lo que podría haber más movimientos a medida que se acerque la fecha límite del 28 de febrero.

Luis Carlos Bravo, profesor de finanzas de Inalde Business School, le explicó a El Espectador el pasado 7 de febrero que para las nuevas OPA se espera “una dinámica similar a la observada en las primeras. Algunos accionistas minoritarios estarán listos para vender, pero esperarán para tomar la decisión hacia el final, cubriendo el riesgo de la eventual llegada de otras ofertas (con mejores precios). En esta ocasión, el perfil de los inversionistas minoritarios es más especulador que en la primera ronda. Los accionistas con menor vocación de especulación vendieron en la primera ronda y no se quedaron a esperar rondas adicionales. El riesgo para los accionistas minoritarios es cada vez mayor. Si no venden en esta segunda oportunidad, corren el riesgo de que no vengan más OPA y el precio de la acción tienda a apaciguarse un poco o incluso baje”.

En esta oportunidad los inversionistas tienen mejores condiciones para vender sus participaciones: mientras que en la primera OPA se proponía comprar cada acción de Nutresa a US$7,71, en la nueva operación se ofrece un precio de US$10,48, una mejora del 35 %. Por su parte, en Sura el precio pasó de US$8,01 a US$9,88, un aumento del 23 %.