Corte europea mantiene multa de USD 4.700 millones contra Google

La sanción, impuesta en 2018, es la más grande en la historia del bloque y confirma que la empresa abusó de su posición para bloquear rivales. Foto: Bastian Riccardi / Pexles

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La principal corte de la Unión Europea ratificó el jueves una multa récord de EUR 4.100 millones (USD 4.700 millones) que el bloque impuso a Google por prácticas anticompetitivas ligadas a su sistema operativo Android.

El Tribunal de Justicia de la UE rechazó el segundo intento que realiza el gigante tecnológico estadounidense por revertir la multa impuesta en 2018 por la Comisión Europea, la sanción antimonopolio más grande jamás impuesta por el bloque.

“El Tribunal de Justicia rechaza la apelación presentada por Google y Alphabet (...) confirmando la sanción impuesta”, indicó el fallo de la corte.

Alphabet, empresa matriz de Google, fue declarada solidariamente responsable en la sanción.

El regulador antimonopolio del bloque de los 27 acusó a Google de abusar de la popularidad de su sistema operativo Android para impedir la competencia.

Señaló que Google presionó a los fabricantes de teléfonos móviles a usar Android para preinstalar su motor de búsqueda y el navegador Google Chrome, bloqueando a sus rivales, y le ordenó pagar una multa de EUR 4.300 millones.

Esa decisión fue ratificada en 2022 por el Tribunal General de la UE, la segunda corte del bloque, aunque este tribunal con sede en Luxemburgo redujo la multa a EUR 4.100 millones.

Google volvió a apelar ante el máximo tribunal europeo, alegando que el caso carece de fundamento y que la sanción castiga la innovación.

Pero el máximo tribunal de la UE determinó que su fallo de primera instancia “no incurrió en error de derecho al evaluar los efectos anticompetitivos de las condiciones de preinstalación establecidas por los acuerdos de Android”.

Según Google, la sentencia no “reconoce nuestra inversión significativa para garantizar que Android siga siendo abierto, interoperable y gratuito”.

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