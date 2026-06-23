Petrolera ExxonMobil puede demandar a Cuba por USD 1.000 millones: Corte Suprema de EE. UU.

El fallo aplica la Ley Helms-Burton, que elimina la inmunidad soberana cubana y abre la puerta a más demandas. Foto: EFE - ALLISON DINNER

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La Corte Suprema estadounidense dictaminó este martes que la petrolera ExxonMobil puede demandar a la compañía estatal de petróleo de Cuba y a un importante grupo empresarial por la expropiación de sus activos tras la revolución de 1959.

El tribunal determinó que el gobierno cubano no gozaba de inmunidad soberana en este caso, citando la Ley Helms-Burton de 1996, que permitió a personas y empresas estadounidenses demandar por bienes confiscados por Cuba.

El caso de ExxonMobil se remonta a los inicios de la Revolución.

Cuando Fidel Castro llegó al poder, la petrolera estadounidense Standard Oil, predecesora de ExxonMobil, contaba con refinerías, terminales y más de un centenar de gasolineras en la isla.

El régimen nacionalizó esos activos. Una agencia federal estadounidense dictaminó en 1969 que eso causó un perjuicio de más de 70 millones de dólares, más de 1.000 millones en la actualidad.

Los seis jueces de mayoría conservadora fallaron a favor de Exxon, frente a los tres progresistas que votaron en contra.

Este fallo reenvía el caso a instancias inferiores, donde ExxonMobil podrá continuar con su demanda, que lleva años atascada.

La sentencia se produce en un momento de fuertes tensiones entre Washington y La Habana. El presidente estadounidense Donald Trump amenaza con hacerse con el control del país.

Estados Unidos ha impuesto un embargo económico a Cuba desde 1962 y, desde enero, Trump ha incrementado la presión imponiendo un bloqueo petrolero y endureciendo las sanciones.

Las empresas cubanas habían presentado una moción para desestimar la demanda, alegando que gozaban de inmunidad soberana en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de Estados Unidos (FSIA, por sus siglas en inglés).

El fallo de la Corte Suprema del martes podría abrir la puerta a que más empresas estadounidenses demanden a entidades del gobierno cubano al amparo de la Ley Helms-Burton.

En su decisión, la Corte Suprema de Estados Unidos sostiene que la ley de 1996 “deroga la inmunidad soberana” de las agencias y empresas del Estado cubano.

Los jueces añaden que los demandantes que entablen acciones contra agencias cubanas no necesitan cumplir con la lista de excepciones de la FSIA.

En mayo, la Corte Suprema resolvió otro caso clave relacionado con la Ley Helms-Burton al dictaminar que cuatro grandes líneas de cruceros deben pagar USD 109 millones cada una a una empresa estadounidense propietaria de un muelle en La Habana antes de que fuera confiscado por el gobierno cubano en 1960.

Desde 1996, la ley Helms-Burton no podía ser invocada plenamente ante los tribunales porque los presidentes invocaban su potestad para bloquear demandas de empresas.

Pero Trump abrió esa posibilidad en 2019, al decidir mediante decreto que el presidente ya no podía oponerse.

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