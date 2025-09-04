CRC investiga a Señal Colombia por presunta emisión de contenido para adultos

Imagen de referencia. Foto: pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) abrió una investigación administrativa contra RTVC, operador público de Señal Colombia, por presuntamente emitir escenas con connotación sexual en horario familiar, un espacio pensado para todo público, incluidos niños y adolescentes.

El hecho se remonta al 8 de febrero de este año, durante el programa En Cine Nos Vemos, cuando se emitió la película Aquarius. Según el análisis técnico y jurídico de la CRC, entre las 21:10 y las 21:30 se habrían mostrado escenas de sexo explícito, justo en la franja considerada segura para menores. La investigación surgió a partir de una queja ciudadana que alertó sobre el contenido.

Con base en estas observaciones, la CRC formuló pliego de cargos contra RTVC, citando normas que regulan la emisión de contenidos televisivos y protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entre estas se encuentran el numeral 6 del artículo 47 de la Ley 1098 de 2006 y apartados específicos de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Le podría interesar: Gobierno se raja en lo grande, pero aprueba en lo micro: ¿qué pasa en la economía?

RTVC fue notificada del acto administrativo el 28 de agosto. Desde esa fecha, dispone de 15 días hábiles para presentar descargos, aportar pruebas o solicitar aclaraciones, de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La resolución final dependerá del resultado de este proceso.

Más allá del caso específico, la actuación de la CRC subraya un principio fundamental: la televisión abierta, incluso cuando es operada por el Estado, tiene responsabilidades pedagógicas y culturales.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.