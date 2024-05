¿Cuáles fueron las últimas inversiones agro que realizó el Gobierno en el Caribe?

Proyecto productivo en Campo de la Cruz, Atlántico. Foto: Ministerio de Agricultura. Foto: Ministerio de Agricultura

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), adscrita al Ministerio de Agricultura, apoyó a diferentes asociaciones productoras de alimentos con $32.000 millones para proyectos productivos que incentiven la economía popular. Por ahora, las inversiones están dirigidas a poblaciones jóvenes, víctimas del conflicto armado, comunidades negras, afrocolombianas y raizales, al igual que la población afectada por el huracán Iota de 2020.

Los proyectos que entrarán en ejecución están concentrados en San Andrés, Providencia y Santa Catalina; municipios de Magdalena, incluyendo Aracataca, Chivolo, El Plato, Tenerife, El Retén, Zona Bananera y El Piñón; en la Guajira, en el municipio de Maicao, y en Atlántico, en Campo de la Cruz.

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, afirmó que “las inversiones que hacemos para el campo colombiano son las que nos permitirán que la población rural se dignifique a partir de la dinamización de la economía popular”. De este modo, apuestan un plan integral de reactivación del sector agropecuario, el cual “se ha posicionado como un referente en la economía nacional, como hace años no se veía”.

¿Cuáles son las estrategias los departamento?

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se implementarán tres proyectos estratégicos nacionales con una inversión de $15.872 millones. Estos proyectos tienen como objetivo revitalizar la capacidad productiva de las familias pescadoras en el archipiélago. Dos de estos proyectos se llevarán a cabo en Providencia y Santa Catalina, mediante una alianza entre la ADR y la cooperativa local Old Providence and Santa Catalina Fishing and Farm.

“Solo en Providencia y Santa Catalina se invirtieron $12.680 millones en dos proyectos, representados en una embarcación y la adecuación de un centro de acopio pesquero. Y debo decirlo de manera categórica: esto es un cambio que expresa nuestra voluntad política”, señaló Luis Alberto Higuera, presidente de la ADR.

En Magdalena se firmó una alianza público-popular para implementar un proyecto ganadero por $5.713 millones para el sistema silvopastoril, una práctica sostenible del suelo y el agua. También se apoyará a 98 jóvenes emprendedores del agro con $5.769 millones, que promocionarán buenas prácticas de manejo ambiental y comercial para incentivar el relevo generacional en el campo, incluyendo la ganadería doble propósito.

Asimismo, 126 familias pesqueras recibieron 79.000 alevinos para implementar cultivos superintensivos de tilapia roja, por un valor de $2.380 millones.

Por último, en La Guajira, la ADR entregó 660 ovinos para 68 familias del pueblo Wayuu, por $1.600 millones. En Atlántico, 63 campesinos recibieron una planta eléctrica y motocargueros para la transformación de lácteos. Esta dotación para el proyecto productivo sumaría más de $738.000 millones.

