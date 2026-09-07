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Cuatro tecnologías de construcción que el terremoto en Colombia puso en el radar

Impresión 3D de concreto, viviendas hechas de materiales locales, sensores que detectan vulnerabilidad estructural y válvulas que cortan el gas ante un sismo: ninguna de estas tecnologías nació tras el terremoto del 10 de agosto, pero todas encuentran ahora un escenario real para demostrar su utilidad.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
07 de septiembre de 2026 - 10:58 a. m.
Argos está utilizando una tecnología de impresión 3D de concreto para construir viviendas de bajo costo y alto rendimiento energético.
Argos está utilizando una tecnología de impresión 3D de concreto para construir viviendas de bajo costo y alto rendimiento energético.
Foto: Cortesía Argos

¿Qué puede hacer la innovación de cara a lo que viene tras el terremoto del 10 de agosto? Hallar formas de construir viviendas más rápido para los hogares afectados podría ser un buen comienzo. Pero también podría aportar datos precisos sobre el estado estructural de un edificio o si una vivienda nueva va a aguantar el próximo sismo, o crear mecanismos para cortar al instante el paso del gas y así evitar tragedias mayores cuando la tierra vuelva a moverse.

Ninguna de las cuatro tecnologías que explicaremos a continuación nacieron tras el...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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