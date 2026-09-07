Cuatro tecnologías de construcción que el terremoto en Colombia puso en el radar

Argos está utilizando una tecnología de impresión 3D de concreto para construir viviendas de bajo costo y alto rendimiento energético.
Foto: Cortesía Argos
¿Qué puede hacer la innovación de cara a lo que viene tras el terremoto del 10 de agosto? Hallar formas de construir viviendas más rápido para los hogares afectados podría ser un buen comienzo. Pero también podría aportar datos precisos sobre el estado estructural de un edificio o si una vivienda nueva va a aguantar el próximo sismo, o crear mecanismos para cortar al instante el paso del gas y así evitar tragedias mayores cuando la tierra vuelva a moverse.
Ninguna de las cuatro tecnologías que explicaremos a continuación nacieron tras el...
Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación