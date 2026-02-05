¿Cómo se mueve el mercado del deporte en Colombia? Decathlon tiene una idea

Carlos Gómez, CEO de Decathlon Colombia.
Foto: El Espectador
La industria del equipamiento deportivo, como prácticamente todo en la economía, se sumergió en un profundo letargo durante los días de la pandemia de covid-19. Pero también, como pasó con una multitud de sectores, desde 2021 vio una explosión en ventas. Acá, a diferencia de otros renglones, el desmadre en consumo se ha ido manteniendo y las proyecciones de crecimiento a futuro son más que positivas.
Para 2021, se estimaba que el mercado global de equipo deportivo era de un poco más de USD 330.000 millones. Para 2030, de acuerdo con...
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación