¿Cómo se mueve el mercado del deporte en Colombia? Decathlon tiene una idea

La marca de origen francés cumple nueve años en Colombia y celebró recientemente la apertura de su tienda número 20. Carlos Gómez, CEO de la empresa en el país, habla de lo que han ido aprendiendo del consumidor colombiano y de qué viene en el panorama para la empresa.

Santiago La Rotta
05 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
Carlos Gómez, CEO de Decathlon Colombia.
Foto: El Espectador

La industria del equipamiento deportivo, como prácticamente todo en la economía, se sumergió en un profundo letargo durante los días de la pandemia de covid-19. Pero también, como pasó con una multitud de sectores, desde 2021 vio una explosión en ventas. Acá, a diferencia de otros renglones, el desmadre en consumo se ha ido manteniendo y las proyecciones de crecimiento a futuro son más que positivas.

Para 2021, se estimaba que el mercado global de equipo deportivo era de un poco más de USD 330.000 millones. Para 2030, de acuerdo con...

Por Santiago La Rotta

