¿Cómo se mueve el mercado del deporte en Colombia? Decathlon tiene una idea

Carlos Gómez, CEO de Decathlon Colombia. Foto: El Espectador

La industria del equipamiento deportivo, como prácticamente todo en la economía, se sumergió en un profundo letargo durante los días de la pandemia de covid-19. Pero también, como pasó con una multitud de sectores, desde 2021 vio una explosión en ventas. Acá, a diferencia de otros renglones, el desmadre en consumo se ha ido manteniendo y las proyecciones de crecimiento a futuro son más que positivas.

Para 2021, se estimaba que el mercado global de equipo deportivo era de un poco más de USD 330.000 millones. Para 2030, de acuerdo con...