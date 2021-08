Delta le descontará US$200 al mes a empleados no vacunados contra COVID

Delta Air Lines impondrá un recargo mensual de US$200 a los empleados que no estén vacunados contra el covid-19, convirtiéndose en la primera gran empresa estadounidense en imponer una multa para alentar a los trabajadores a protegerse.

La nueva política se describió en un memorando enviado el miércoles por el director ejecutivo de la compañía, Ed Bastian, quien dijo que el 75% de los trabajadores de la aerolínea ya están vacunados. El aumento de casos de coronavirus relacionados con una variante “muy agresiva” está impulsando la presión para que todos los empleados se vacunen, dijo.

El cobro aplicará a los empleados en el plan de atención médica de la aerolínea que no hayan recibido sus vacunas antes del 1 de noviembre. La compañía también requerirá pruebas semanales para los empleados que no estén vacunados a partir de mediados de septiembre.

Delta no llegó a establecer un requisito de obligatoriedad de la vacuna como sí lo han hecho este mes United Airlines Holdings Inc. y un número creciente de otras empresas, tales como Goldman Sachs Group Inc., Google de Alphabet Inc. y Facebook Inc., que también han anunciado los requisitos de vacunas.

Si bien las exigencias han aumentado desde que la vacuna de Pfizer Inc. y BioNTech SE recibió el lunes la aprobación definitiva por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), algunos empleadores están actuando con cautela por temor a dañar la moral y provocar deserciones en un mercado laboral ajustado. Algunos consultores de salud dudan de que los recargos sean tan persuasivos como los mandatos.

El cobro para los empleados no vacunados es “para abordar el riesgo financiero” de su decisión, dijo Bastian. La estadía promedio en el hospital para los pacientes con covid-19 tiene un costo para Delta de US$40.000 cada una, dijo.