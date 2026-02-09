Dentro del centro logístico de Mercado Libre que mueve millones de paquetes en Colombia

En el centro de distribución de Funza, más de un millón de productos esperan su turno en una coreografía de operadores y estanterías que sostienen la promesa de entregas rápidas en todo el país. Foto: Mercado Libre

Hay marcas que se adueñan del significado de los colores. El rojo puede ser refrescante; el azul, deporte, y el verde, energía. Hay otras que venden tiempo, y Mercado Libre tiene un lugar en esa gaveta de recuerdos.

A 30 minutos de la salida por la calle 80 de Bogotá, en la intersección Funza-Mosquera, una caja de 52.000 metros cuadrados sirve como centro de distribución full para la compañía argentina.

A nivel nacional, Mercado Libre despacha 400.000 envíos semanales, más de 1,6 millones al mes. En diciembre, por ejemplo, la cifra rondó los...