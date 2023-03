Día crucial para el futuro de la aerolínea Viva

Fotografía de archivo de un avión de la aerolínea Viva Air, en el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Este jueves en la tarde se espera que la Aeronáutica Civil publique su decisión acerca de la integración entre Viva y Avianca, de acuerdo con declaraciones que dio esta mañana el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, durante una rueda de prensa.

La decisión llega en medio de la profunda crisis en la que está sumida Viva, pionera de las aerolíneas de bajo costo en Colombia. El embrollo es de tal calado que, para este punto, no resulta claro cuál sería el futuro de la empresa, incluso si se aprueba la integración con Avianca, el principal competidor en el mercado aéreo colombiano.

Este miércoles, el propio Ministerio de Transporte denunció penalmente a directivos de la aerolínea de bajo costo por presunta estafa agravada, delito que habría cometido mediante la venta de tiquetes en momentos en los que la operación estaba a punto de ser suspendida.

La suspensión de operaciones ha afectado a más de 460.000 viajeros, según cálculos de la Superintendencia de Transporte, que la semana pasada sometió a control a Viva, una medida que busca frenar, de la forma más inmediata posible, las afectaciones a los usuarios.

¿Integrarse o no integrarse?: la cuestión

Hasta antes del cese de operaciones, Viva tenía presencia en unas 34 rutas nacionales, además de 11 internacionales y en 2022 movilizó 6,6 millones de pasajeros, según cifras de la Aerocivil. Por lo que una eventual salida de esta aerolínea podría traer duras consecuencias para el mercado.

En la visión de Viva, la única forma de evadir el peor resultado posible de la crisis por la que atraviesa es unir esfuerzos con Avianca.

El problema es que varios expertos han considerado que la unión sería un problema para los usuarios porque, en pocas palabras, cimentaría una posición dominante en un mercado en el que tampoco hay tantos jugadores de este calibre.

La Aeronáutica Civil ciertamente opinó lo mismo cuando resolvió a principios de noviembre del año pasado la solicitud de integración al negarla, argumentando, entre otras cosas, problemas de competencia.

Datos recopilados por la Aerocivil en noviembre señalan que Viva y Avianca participan en 59 rutas nacionales, que movilizan el 93,7 % del tráfico doméstico del país (en 29 están ambas). Si se aprueba la integración, el grupo económico tendría el 100 % de la participación en 16 rutas nacionales.

Poco después de su primera determinación, la Aerocivil aseguró que hubo una irregularidad en el trámite y que todo el proceso debería volver a comenzar desde cero.

Y así llegamos a este jueves, cuando se debería producir, ahora sí, una decisión final sobre este asunto clave.

Medidas para viajeros en puente de marzo

De acuerdo con el Ministerio, para este puente de marzo se espera que se movilicen casi cuatro millones de vehículos por las vías nacionales. Así mismo, se estima que 1,3 millones de colombianos viajen a través de las terminales de transporte, mientras que unos 826.000 lo hagan por vía aérea.

“Nuestra recomendación a los conductores como siempre es: no exceder los límites de velocidad, no conducir bajo ningún motivo en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas en la vía, no utilizar elementos distractores, como dispositivos móviles, a la hora de conducir y realizar pausas activas si los recorridos son largos”, aseguró el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Brigadier General Wilson Javier González Delgadillo.

Sobre la situación en San Andrés, uno de los destinos más impactados por la crisis de Viva, el Ministerio informó que hay cuatro operaciones diarias de Avianca, así como un vuelo de Latam para intentar suplir el vacío temporal que ha dejado la aerolínea de bajo costo.

Así mismo, las restricciones de vehículos de carga se comenzarán a implementar desde el viernes en estos horarios.

