Economía
Empresas
Ecopetrol: así queda la empresa tras renuncia de la presidenta de junta directiva

La salida de la hasta ahora presidenta de la junta genera dudas sobre la estabilidad de la petrolera. Se desconocen los motivos de su renuncia, pero la noticia llega en un momento complejo para la empresa.

Redacción Economía
15 de octubre de 2025 - 03:02 a. m.
Logo de esta empresa petrolera de Colombia.
Logo de esta empresa petrolera de Colombia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Mónica de Greiff renunció a la junta directiva de Ecopetrol, órgano que presidía desde agosto de este año. De Greiff, doctora en jurisprudencia, expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá y exministra de Justicia, llegó a la petrolera en octubre de 2022, como miembro no independiente de la junta, y en octubre de 2023 se convirtió en miembro independiente.

El pasado 28 de mayo ya había decidido dejar la petrolera, pero después de “varias conversaciones amables” con sus compañeros de junta, y considerando que el órgano no podría sesionar...

Por Redacción Economía

