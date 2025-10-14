Ecopetrol: así queda la empresa tras renuncia de la presidenta de junta directiva

Logo de esta empresa petrolera de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Mónica de Greiff renunció a la junta directiva de Ecopetrol, órgano que presidía desde agosto de este año. De Greiff, doctora en jurisprudencia, expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá y exministra de Justicia, llegó a la petrolera en octubre de 2022, como miembro no independiente de la junta, y en octubre de 2023 se convirtió en miembro independiente.

El pasado 28 de mayo ya había decidido dejar la petrolera, pero después de “varias conversaciones amables” con sus compañeros de junta, y considerando que el órgano no podría sesionar...