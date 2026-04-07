Publicidad

Home

Economía
Empresas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La iguana que adelgazó: el estado de Ecopetrol en tres años de la administración Roa

La compañía atraviesa uno de sus peores momentos en términos de imagen, a la vez que sus resultados financieros vienen en declive desde 2022. ¿Para dónde transita la petrolera?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Alejandro Rodríguez Torres
Alejandro Rodríguez Torres
07 de abril de 2026 - 06:00 p. m.
Ricardo Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023.
Ricardo Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023.
Foto: Katerine González Clavijo

El 27 de marzo pasado, en el auditorio de Corferias de Bogotá, el ambiente era tan denso que parecía que las nubes de la capital se hubieran condensado en ese recinto.

Ese día, Ecopetrol citó a sus accionistas a la asamblea general para presentar los estados financieros y asuntos de rutina. Pero el tema central tenía nombre propio: Ricardo Roa.

Y...

Alejandro Rodríguez Torres

Por Alejandro Rodríguez Torres

Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Ecopetrol

Ricardo Roa

Energía

Transición energética

Economía colombiana

Junta directiva ecopetrol

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.