La iguana que adelgazó: el estado de Ecopetrol en tres años de la administración Roa

Ricardo Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023.
Foto: Katerine González Clavijo
El 27 de marzo pasado, en el auditorio de Corferias de Bogotá, el ambiente era tan denso que parecía que las nubes de la capital se hubieran condensado en ese recinto.
Ese día, Ecopetrol citó a sus accionistas a la asamblea general para presentar los estados financieros y asuntos de rutina. Pero el tema central tenía nombre propio: Ricardo Roa.
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Por Alejandro Rodríguez Torres
Comunicador social y periodista apasionado por el mundo digital y la edición multimedia. Desde mayo de 2024 escribe en la sección Negocios sobre infraestructura y transporte. Le encanta la literatura y debatir hasta agotar las ideas.@alejandrorodtarodriguezt@elespectador.com
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