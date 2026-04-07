La iguana que adelgazó: el estado de Ecopetrol en tres años de la administración Roa

Ricardo Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol en abril de 2023. Foto: Katerine González Clavijo

El 27 de marzo pasado, en el auditorio de Corferias de Bogotá, el ambiente era tan denso que parecía que las nubes de la capital se hubieran condensado en ese recinto.

Ese día, Ecopetrol citó a sus accionistas a la asamblea general para presentar los estados financieros y asuntos de rutina. Pero el tema central tenía nombre propio: Ricardo Roa.

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