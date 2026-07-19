Ecopetrol descarta afectación a sus operaciones tras ciberataque

Ecopetrol detala que no fue afectada la identidad de los usuarios de las 3.300 cuentas que fueron ilegalmente infiltradas, ni se capturaron las credenciales de acceso de los usuarios. Foto: Imagen generada con IA.

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El pasado viernes, Ecopetrol, la empresa de energía estatal, informó que había detectado un acceso no autorizado a cierta base de datos, así como un intento de ransomware.

Para entender el potencial dañino de esta amenaza, hay que comprender qué es lo que está describiendo Ecopetrol, y cómo actúan los cibercriminales que están detrás de esta actuación.

Por un lado, está el acceso no autorizado a bases de datos, un hecho que, por sí solo, representa un incidente de seguridad de alta gravedad. Sin embargo, la magnitud del impacto dependerá del tipo de información que contenían los sistemas comprometidos. No es lo mismo la exposición de archivos administrativos que la de datos personales, información financiera o documentos estratégicos de la compañía.

Si entre la información descargada hay datos sensibles, como información personal de usuarios o documentos financieros de carácter reservado, Ecopetrol podría enfrentar un importante impacto reputacional. Además, la eventual divulgación de ese material podría traducirse en consecuencias económicas, ya sea por demandas, sanciones regulatorias, costos de remediación o afectaciones en la confianza de inversionistas, clientes y aliados.

Este tipo de accesos no autorizados puede lograrse de distintas maneras. Una de ellas es mediante ataques de fuerza bruta, en los que los ciberdelincuentes prueban de forma automatizada múltiples combinaciones de contraseñas hasta encontrar la correcta. Otra de las más frecuentes es el phishing, una técnica de ingeniería social que utiliza correos electrónicos, mensajes o sitios web falsos para engañar a los usuarios y hacer que revelen sus credenciales de acceso.

“El acceso no autorizado afectó entornos de almacenamiento de archivos en la nube de aproximadamente 15 compañías del GE, lo que resultó en la descarga no autorizada de datos asociados con aproximadamente 3.300 cuentas de usuario. El actor externo comunicó exigencias de extorsión, amenazando con divulgar públicamente la información extraída ilegalmente”, informó Ecopetrol

Por otro lado, está el intento de infección mediante un ransomware, un tipo de software malicioso (malware) que, una vez ejecutado, cifra o encripta los archivos de la víctima para impedir el acceso a ellos. Aunque una de las formas más comunes de infección es la apertura de archivos adjuntos o enlaces maliciosos enviados mediante correos electrónicos fraudulentos (phishing), los atacantes también pueden aprovechar vulnerabilidades en los sistemas o credenciales robadas para desplegar este tipo de software.

En palabras simples, es como si el atacante metiera todos los archivos en una caja fuerte para, posteriormente, pedir dinero a cambio de revelar la clave para abrirla y recuperarlos.

Cuando esto ocurre, la operación de una empresa puede verse gravemente afectada. Al quedar cifrados los archivos y sistemas críticos, los empleados pierden acceso a la información necesaria para desarrollar sus actividades, lo que puede paralizar procesos internos, interrumpir servicios y generar pérdidas económicas.

Recientemente Ecopetrol informó que, tras los últimos análisis realizados, el impacto de este ataque informático solo implicó la descarga de archivos de la compañía.

Es decir, el ataque de malware no se ejecutó, pues pudo ser contrarrestado por la defensa cibernética con la que cuenta Ecopetrol. Sin embargo, no deja de ser un asunto menor, ya que la empresa no precisa qué tan sensible es la información que lograron descargar los cibercriminales.

Lo que sí detalla Ecopetrol es que, no fue afectada la identidad de los usuarios de las 3.300 cuentas que fueron ilegalmente infiltradas, ni se capturaron las credenciales de acceso de los usuarios.

Estas son las medidas que sigue ejecutando la empresa tras el incidente de ciberseguridad:

• La clasificación del tipo de información descargada producto del incidente.

• Las exigencias de extorsión y amenaza con base en la información descargada ilegalmente por el agente externo, denunciado ante las autoridades competentes.

• Trabajar de manera continua con el Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, ColCERT, de acuerdo con el criterio de infraestructura crítica del país; la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos de la Fiscalía General de la Nación; el Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares, CCOCI, y el Centro Cibernético Policial de la DIJIN.

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