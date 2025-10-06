Ecopetrol eligió Coveñas: este es el proyecto clave para importar gas

En la primera fase, Cenit adecuará la línea Ayacucho–Coveñas para recibir y manejar gas natural.
Foto: Ecopetrol
Colombia necesita más gas. El lunes, el Grupo Ecopetrol hizo un anuncio clave para suplir el déficit que enfrenta el país: se pondrá en marcha un proyecto de regasificación en Coveñas.
El país importa gas desde 2016 para respaldar a las plantas térmicas, pero desde diciembre de 2024 también se necesita traer este hidrocarburo del exterior para atender la demanda. Actualmente, la importación se realiza por medio de una terminal de regasificación ubicada en Cartagena, SPEC LNG. Esta infraestructura tiene una capacidad de 450 millones de pies...
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación