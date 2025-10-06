Logo El Espectador
Economía
Empresas
Ecopetrol eligió Coveñas: este es el proyecto clave para importar gas

La petrolera argumentó que se decantó por la terminal marítima ubicada en Sucre, por encima de un proyecto en Ballenas (La Guajira), porque es la alternativa con menores riesgos, más eficiente y que estará lista más pronto. Este es el panorama.

Redacción Economía
07 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
En la primera fase, Cenit adecuará la línea Ayacucho–Coveñas para recibir y manejar gas natural.
Foto: Ecopetrol

Colombia necesita más gas. El lunes, el Grupo Ecopetrol hizo un anuncio clave para suplir el déficit que enfrenta el país: se pondrá en marcha un proyecto de regasificación en Coveñas.

El país importa gas desde 2016 para respaldar a las plantas térmicas, pero desde diciembre de 2024 también se necesita traer este hidrocarburo del exterior para atender la demanda. Actualmente, la importación se realiza por medio de una terminal de regasificación ubicada en Cartagena, SPEC LNG. Esta infraestructura tiene una capacidad de 450 millones de pies...

