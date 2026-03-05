Publicidad

Ecopetrol, en números rojos: estos son los factores detrás de la caída de las utilidades

Las utilidades de la empresa más grande del país cayeron casi 40 % el año pasado. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, defendió la “disciplina financiera” de la petrolera en un entorno desafiante, con caídas en el precio del Brent y la revaluación del peso. Estas son las cifras.

Karen Vanessa Quintero Martínez
05 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, aseguró que la caída en utilidades se debe a factores externos.
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, aseguró que la caída en utilidades se debe a factores externos.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Grupo Ecopetrol presentó sus resultados de 2025. Tal como esperaba el mercado, el balance está lleno de números rojos. Tanto así, que Ricardo Roa, presidente de la petrolera, decidió empezar la rueda de prensa y el informe destacando los logros en producción y eficiencias para, ahí sí, presentar lo inevitable: una baja en ingresos, utilidades y ebitda.

En el acumulado del año, la empresa reportó una caída de 10,2 % en los ingresos, que pasaron de COP 133,3 billones en 2024 a 119,7 billones en 2025. Las utilidades se ubicaron en COP 9...

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
