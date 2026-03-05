Ecopetrol, en números rojos: estos son los factores detrás de la caída de las utilidades

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, aseguró que la caída en utilidades se debe a factores externos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Grupo Ecopetrol presentó sus resultados de 2025. Tal como esperaba el mercado, el balance está lleno de números rojos. Tanto así, que Ricardo Roa, presidente de la petrolera, decidió empezar la rueda de prensa y el informe destacando los logros en producción y eficiencias para, ahí sí, presentar lo inevitable: una baja en ingresos, utilidades y ebitda.

En el acumulado del año, la empresa reportó una caída de 10,2 % en los ingresos, que pasaron de COP 133,3 billones en 2024 a 119,7 billones en 2025. Las utilidades se ubicaron en COP 9...