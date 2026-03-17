Ecopetrol firmó acuerdo con Gran Tierra para producción de hidrocarburos en Cesar

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La compañía firmó un acuerdo con Gran Tierra Energy para extender el desarrollo de los campos Tisquirama y San Roque, en el departamento del Cesar. El movimiento tiene una cifra concreta: USD 92,4 millones en inversión, asumidos en su totalidad por su socio, a ejecutarse en los próximos 40 meses.
El acuerdo es que Ecopetrol mantendrá el activo, pero delega la inversión. Gran Tierra asumirá el 100 % del capital necesario para impulsar la producción en el Área de Operación Directa Tisquirama. A cambio, se fortalece una alianza que ya existía y que ahora se orienta a exprimir un campo maduro mediante técnicas de recobro mejorado.
“Una vez se cumplan las condiciones pactadas, incluida la aprobación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”, afirma Ecopetrol, el foco estará en recobro secundario por inyección de agua, una práctica conocida en la industria para aumentar la presión del yacimiento y extraer crudo que, en condiciones normales, quedaría atrapado.
El Valle Medio del Magdalena, donde se ubican estos campos, es una de las cuencas más antiguas y explotadas del país. Su historia es larga, pero su margen de sorpresa es cada vez menor.
Por eso la estatal apunta a aumentar la producción en campos conocidos, con infraestructura instalada y riesgos geológicos relativamente controlados.
¿Cómo van las finanzas de Ecopetrol?
La firma del acuerdo llega apenas dos semanas después de que Ecopetrol reportara una caída del 39,5 % en sus utilidades durante 2025.
Los números muestran la tensión: ingresos por COP 119,6 billones, por debajo de los 133 billones del año anterior. Menores precios internacionales del crudo, menor volumen de ventas y un entorno cambiario menos favorable.
La producción, sin embargo, se sostuvo. Incluso alcanzó niveles que la compañía no veía en cinco años, con 745.000 barriles diarios.
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