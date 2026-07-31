Ecopetrol y Parex activan alianza en los campos del Magdalena Medio

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Ecopetrol y Parex Resources realizaron un acuerdo para el desarrollo conjunto de los campos Casabe, Casabe Sur, Peñas Blancas y Llanito, ubicados en el Magdalena Medio.

Este acuerdo ya comenzó a aplicarse, luego de formalizar el cumplimiento de todas las condiciones contempladas en el acuerdo de colaboración empresarial suscrito entre las compañías el pasado 2 de mayo de 2026, incluyendo la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

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Parex, empresa canadiense, obtendrá una participación del 50 % en los bloques Casabe y Llanito, en la Cuenca Magdalena de Colombia, una vez iniciada la perforación del primer pozo en cada bloque.

Actualmente, estos activos producen aproximadamente 15.000 barriles diarios de crudo medio (bruto). Se espera que esta producción aporte una base estable y generadora de efectivo a la cartera de Parex, al tiempo que establece una nueva área operativa y de desarrollo clave para el crecimiento futuro, segú dicha compañía.

Ya se dio inicio a la planeación y ejecución de la primera fase del mismo, que corresponde a la ejecución del compromiso de inversión de USD 250 millones.

La inversión, asumida en su totalidad por Parex, será ejecutada durante los próximos cinco años y permitirá acelerar el desarrollo de estos activos estratégicos.

El proyecto contempla el desarrollo de recobro mejorado, optimización de inyección de agua, perforación de pozos de desarrollo y la ejecución de actividades exploratorias orientadas a identificar nuevas oportunidades de crecimiento y generación de valor en la región.

Durante los próximos meses, las compañías avanzarán en la puesta en marcha del programa de trabajo acordado para esta primera fase. Se espera que Parex inicie actividades en los campos antes de finalizar esta vigencia, lo que habilita su participación correspondiente en la producción de los activos.

“El acuerdo permitirá combinar las capacidades técnicas, operacionales y financieras de ambas compañías para fortalecer la sostenibilidad de la producción, maximizar el aprovechamiento de los activos e impulsar iniciativas de inversión social que contribuyan al desarrollo de las comunidades ubicadas en el área de influencia”, asegura Ecopetrol.

La compañía es la más grande de Colombia y una de las principales integradas de energía en el continente americano, con más de 18.000 empleados. En el país es responsable de más del 60 % de la producción de hidrocarburos de la mayor parte del sistema de transporte, logística, y refinación de hidrocarburos.

Por su parte, Parex es un productor de petróleo y gas, con oficina en Calgary (Canadá) y Bogotá (Colombia) y con operaciones en diferentes zonas del territorio colombiano.

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