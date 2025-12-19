Christian Bäbler es el empresario detrás del crecimiento de D1, la compañía de supermercados que este año abrió más de 200 tiendas y completa 2.700, suman 26.000 empleados y operan 19 centros logísticos en el país. En este espacio de Entrevistas El Espectador con foco económico, Bäbler cuenta por qué entraron en la categoría de “frescos”, habla de la investigación del ministerio de Trabajo por asuntos laborales, cuenta por qué los locales en zonas fronterizas son los que más venden y explica por qué la lógica de su negocio está en simplificarlo y no en complejizarlo, a pesar del tamaño, pues hoy figuran, de acuerdo con el ranking de la Supersociedades, como la quinta empresa con mayor facturación del país. “Queremos ser la primera opción de compra para todos los colombianos”, dice, justo después de soltar un dato contundente: “El 98 % de los hogares en Colombia compra en D1”.