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Ecopetrol frente al espejo: reputación, liderazgo y una decisión incompleta

Más allá de los resultados financieros y los asuntos judiciales, la petrolera atraviesa uno de sus peores momentos en términos de reputación, un bien clave en el mundo de los negocios y que es celosamente resguardado por las empresas. ¿Por qué es importante hablar de la imagen de la petrolera en esta crisis?

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
08 de abril de 2026 - 12:00 p. m.
Ricardo Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol desde abril de 2023.
Ricardo Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol desde abril de 2023.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ricardo Roa no continuará como presidente de Ecopetrol, aunque por ahora tampoco abandonará la compañía, según la decisión de la junta directiva anunciada este lunes.

Juan Carlos Hurtado Parra, quien se desempeña como vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos desde noviembre de 2025, fue nombrado presidente encargado.

Tras varias semanas de rumores e incertidumbre alrededor del futuro de Roa al frente de la principal empresa de Colombia, la junta directiva le dio una especie de salida intermedia: el directivo tomará siete semanas de vacaciones....

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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micorriza(d243q)Hace 4 minutos
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