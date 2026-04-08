Ecopetrol frente al espejo: reputación, liderazgo y una decisión incompleta

Ricardo Roa llegó a la presidencia de Ecopetrol desde abril de 2023. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ricardo Roa no continuará como presidente de Ecopetrol, aunque por ahora tampoco abandonará la compañía, según la decisión de la junta directiva anunciada este lunes.

Juan Carlos Hurtado Parra, quien se desempeña como vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos desde noviembre de 2025, fue nombrado presidente encargado.

Tras varias semanas de rumores e incertidumbre alrededor del futuro de Roa al frente de la principal empresa de Colombia, la junta directiva le dio una especie de salida intermedia: el directivo tomará siete semanas de vacaciones....