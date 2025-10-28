El Deportivo Cali logró renegociar las deudas con sus acreedores

Resume e infórmame rápido

La Asociación Deportivo Cali entró en proceso de reorganización empresarial hacia finales de agosto.

Este es un mecanismo previsto por la ley que, con la previa revisión y autorización de la Superintendencia de Sociedades, permite a las empresas con dificultades financieras negociar nuevamente sus deudas con los acreedores. En otras palabras, actúa como un salvavidas que les ayuda a evitar la quiebra.

Recientemente, la Superintendencia de Sociedades informó que el equipo de fútbol logró un acuerdo de reestructuración, lo que significa que pudo pactar nuevas condiciones para saldar sus deudas.

Este acuerdo, detalla, contó con la votación favorable del 62,82 % de sus acreedores, conforme a lo que establecen las leyes 550 de 1999 y 1445 de 2011.

La Asociación Deportivo Cali se comprometió a pagar más de COP 106.949 millones en un plazo de diez años.

Con corte al 31 de diciembre de 2024, la Asociación Deportivo Cali registró las siguientes cifras:

Activos: COP 145.370 millones

Pasivos: COP 119.641. millones

Patrimonio: COP 25.72 millones

La asociación reportó que, al 30 de septiembre del presente año, disponía de un total de 265 trabajadores.

“Posterior a la aprobación de este acuerdo, se contempla la conversión de la asociación en sociedad anónima, lo cual implicará, entre otras cosas, el ingreso de un inversionista como accionista, que aportará liquidez para la recuperación del club deportivo. La duración y el trámite de este proceso dependerá del cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 1445 de 2011”, precisó.

Sobre esto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, manifestó que la reestructuración del Deportivo Cali es una muestra del apoyo de los acreedores al Club, de su confianza en la recuperación de su actividad económica y deportiva, que afianza la protección del empleo y el crédito, lo cual evidencia la función social que cumplen las empresas, por cuya protección y fortalecimiento trabaja la Supersociedades.

