El dilema que tiene el Pentágono con Huawei y que el Congreso no quiere resolver

Huawei es uno de los principales proveedores tecnológicos del mundo. Muchos la referencian por sus celulares, pero la compañía tiene una variada oferta en telecomunicaciones y servicios en la nube. Foto: AFP - STR

El Pentágono tiene un problema: ¿cómo puede uno de los empleadores más grandes del mundo evitar hacer negocios con empresas que dependen de Huawei Technologies Co. de China, el mayor proveedor de telecomunicaciones del mundo?

Hasta el momento, el Departamento de Defensa dice que no puede hacerlo, a pesar de una ley estadounidense de 2019 que le prohibía contratar a cualquiera que utilizara equipos Huawei. La presión del Pentágono para obtener una exención está provocando un nuevo enfrentamiento con el Congreso que, según advierten los funcionarios de defensa, podría poner en peligro la seguridad nacional si no se resuelve.

Como lo ha hecho desde que se aprobó la ley hace más de cinco años, el Pentágono está buscando una exención formal a sus obligaciones bajo la Sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2019 , que prohibía a las agencias gubernamentales firmar contratos con entidades que usan componentes de Huawei.

La razón es que Huawei está tan firmemente arraigada en los sistemas de los países donde opera (la empresa representa casi un tercio de los ingresos por equipos de telecomunicaciones a nivel mundial) que encontrar alternativas sería imposible. Cumplir las restricciones al pie de la letra afectaría la capacidad del Pentágono de comprar las enormes cantidades de suministros médicos, medicamentos, ropa y otros tipos de apoyo logístico de los que dependen los militares, sostienen los funcionarios.

“Hay ciertas partes del mundo en las que literalmente no se puede escapar de Huawei”, dijo Brennan Grignon , fundadora de 5M Strategies y ex funcionaria del Departamento de Defensa. “La legislación original tenía muy buenas intenciones, pero la ejecución y la comprensión de las implicaciones de lo que significaría, personalmente creo que eso no fue realmente meditado”, dijo.

Hasta ahora, los comités de la Cámara de Representantes y el Senado a cargo de la legislación se han negado a incluir una exención en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2025. Eso es un reflejo del creciente sentimiento antichino y de la frustración de que Huawei, cuyas ganancias aumentaron un 564% en el trimestre más reciente, haya logrado desviar el impacto de las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a la empresa.

Los representantes de los Comités de Servicios Armados de la Cámara y del Senado no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La decisión de apuntar a Huawei se remonta a la iniciativa estadounidense que comenzó en serio bajo el gobierno del presidente Donald Trump para adoptar medidas duras contra China y empresas como Huawei que, según funcionarios estadounidenses, podrían ser utilizadas como herramienta de espionaje por el gobierno chino.

Esa iniciativa ha reflejado un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para persuadir a los gobiernos de que eliminen a Huawei de sus redes más sensibles. La negativa de los Emiratos Árabes Unidos a retirar todo el hardware de Huawei de sus redes tecnológicas frustró un acuerdo para que la nación del Golfo comprara aviones de combate F-35. Estados Unidos ha hecho solicitudes similares a Arabia Saudita y algunas naciones latinoamericanas.

En algunos casos, los países se han opuesto, argumentando que Estados Unidos y sus aliados no tienen alternativas a los productos de Huawei, que a menudo son mucho menos costosos que los ofrecidos por los competidores.

‘Son unos vagos’

El argumento del Pentágono no convence a algunos halcones contra China, que sostienen que el Departamento de Defensa debe actuar más rápidamente y utilizar su influencia como importante comprador para forzar el cambio.

“Siento cierta simpatía por los muchachos del Pentágono porque tienen una enorme red de diferentes cosas con las que tienen que conectarse en la región de Asia y el Pacífico y también en Europa”, dijo Clyde Prestowitz, presidente del Instituto de Estrategia Económica. “Pero son perezosos. Para las empresas de esas áreas, tener grandes negocios con el Departamento de Defensa de Estados Unidos es importante. Y creo que deberíamos tomar todas las medidas posibles para eliminar a Huawei”.

Sin embargo, en un análisis publicado en abril, el Pentágono sostuvo que otorgar la exención “permitiría misiones vitales de reabastecimiento en los teatros del Indopacífico, Europa y África”.

En muchas partes del mundo, el personal militar estadounidense depende de las redes de Huawei para realizar su trabajo, desde operadores especiales que realizan misiones en África hasta altos funcionarios del Pentágono que asisten a exhibiciones aéreas internacionales en París y Farnborough, en las afueras de Londres.

Jeff Jurgensen, portavoz del Pentágono, dijo que la extensión de la exención permitiría compras si se considera que favorecen los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. La exención no se extendería a elementos de la comunidad de inteligencia, dijo.

El senador Mark Warner, presidente del comité de inteligencia de la cámara, reconoció que podría ser necesaria una exención, pero se negó a decir cuándo o si eso sucedería.

“Entiendo la necesidad de exenciones 889 en contextos limitados cuando ello redunda en beneficio de la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo Warner, demócrata de Virginia, en un comunicado.

