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El futuro de la carne: así avanza el sector pecuario en América Latina

Inteligencia artificial, bioseguridad y sostenibilidad aparecen como las principales apuestas para el avance productivo del sector de proteínas animales, ante la exigencia de abastecer una demanda mundial creciente.

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
28 de agosto de 2026 - 06:29 p. m.
El huevo es una de las proteínas de origen animal más consumidas.
El huevo es una de las proteínas de origen animal más consumidas.
Foto: Manoel_Petry manoelpetry.com

Que en las calles y tiendas haya comida disponible para comprar es posible gracias al trabajo de los productores y de la industria que está detrás. El sector del agro es esencial para garantizar la seguridad alimentaria de las personas en el mundo.

Se estima que el 7,8 % de la población mundial padeció hambre en 2025, lo que representa alrededor de 645 millones de personas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés).

Además, a medida que crece la población también...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
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