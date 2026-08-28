El futuro de la carne: así avanza el sector pecuario en América Latina

El huevo es una de las proteínas de origen animal más consumidas. Foto: Manoel_Petry manoelpetry.com

Que en las calles y tiendas haya comida disponible para comprar es posible gracias al trabajo de los productores y de la industria que está detrás. El sector del agro es esencial para garantizar la seguridad alimentaria de las personas en el mundo.

Se estima que el 7,8 % de la población mundial padeció hambre en 2025, lo que representa alrededor de 645 millones de personas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés).

Además, a medida que crece la población también...