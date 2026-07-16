El jefe de gabinete: el nuevo aliado de los CEO en la era de la IA

Un rol ambicioso pero humilde: el jefe de gabinete se convierte en la mano derecha del CEO. Foto: Tomado de PEXELS

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Un número cada vez mayor de directivos empresariales, agobiados por el estrés y la incertidumbre de la era de la IA, buscan una solución muy humana: un jefe de gabinete.

Las ofertas de empleo para este puesto se duplicaron con creces el año pasado, según Revelio Labs, con salarios que pueden alcanzar los USD 400.000. Y el número de profesionales en Norteamérica que actualmente ostentan este cargo se ha más que triplicado desde 2021, según Live Data Technologies, siendo el aumento especialmente notable en los sectores tecnológico y de servicios financieros.

A medio camino entre confidente, conserje y consejero, la figura moderna del jefe de gabinete tomó forma en el ejército de la época napoleónica, pasó posteriormente a la esfera política y hoy en día la encarnan astutos operadores del Ala Oeste como Jim Baker, de Ronald Reagan; Rahm Emanuel, de Barack Obama; y Susie Wiles, de Donald Trump. Las grandes empresas que cotizan en bolsa habían adoptado este puesto en los últimos años para sus directores generales, que viajan por todo el mundo, pero ahora se está extendiendo a empresas más pequeñas e incluso más allá de la alta dirección.

“La complejidad del cargo de director ejecutivo en los últimos cinco años se ha multiplicado hasta tal punto que el director ejecutivo ya ni siquiera puede relajarse y pensar”, afirmó Craig Stevens, socio director de Boyden, una empresa de búsqueda de ejecutivos y asesoramiento. “El jefe de gabinete le da un respiro al director ejecutivo”.

Sin embargo, un buen asesor hace mucho más que eso: amplía la visión del jefe, lidera proyectos estratégicos y cuestiona el pensamiento grupal que suele surgir en las salas de juntas.

“Hay que ser capaz de decirle al director general lo que realmente piensas”, afirmó Saj Cherian, antiguo jefe de gabinete de Michael Rubin, fundador y director general de Fanatics Inc., una tienda integral dedicada al deporte. “Y puede que no siempre sea lo que quieran oír”.

Cherian, que ahora ocupa su propio puesto ejecutivo en Fanatics, trabajó como consultor en McKinsey & Co. y en el sector del capital riesgo antes de convertirse en la mano derecha de Rubin en 2011. Afirmó que no tenía ni idea de lo que implicaba el puesto cuando empezó —“fue un acto de fe por ambas partes”—, pero recordó que conectó con Rubin de inmediato. Según él, la química personal es fundamental para tener éxito en el puesto.

Como dijo Stevens: “Estás vinculado a la persona más que al puesto”. Y esa conexión es constante, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, según Ann Hiatt, que apoyó a Jeff Bezos en Amazon.com Inc. a principios de la década de 2000 y, más tarde, a Eric Schmidt de Google cuando era director ejecutivo y presidente ejecutivo del gigante de Internet.

“El trabajo te absorbe por completo”, afirmó Hiatt, que ahora es asesora de directores generales y consejos de administración. “Tu agenda ya no te pertenece. Es un trabajo que ofrece enormes beneficios, pero a cambio exige un sacrificio enorme”. La permanencia media en el cargo es de solo 2,3 años, según un estudio de McKinsey. Los salarios suelen oscilar entre los USD 250.000 y los 300.000, según Marc Cenedella, fundador de la plataforma de empleo de alto nivel Ladders, aunque en ocasiones superan esa cifra.

Las exigencias del puesto no solo son incesantes, sino que varían enormemente, abarcando desde tareas administrativas hasta funciones estratégicas y operativas. En un momento dado, están tomando notas en una reunión o redactando un discurso para el director general; al siguiente, se les encarga ayudar a abrirse paso en un nuevo mercado o tomar el pulso a la planta de producción. La combinación de responsabilidades queda a discreción del jefe y suele depender del tipo de retos a los que se enfrenta la organización y de las habilidades específicas de la persona que ocupa el puesto de jefe de gabinete.

“No hay una fórmula única que sirva para todos”, afirma Richard Moore, director ejecutivo de Mercuri Urval (MU), una consultora de tamaño medio especializada en la búsqueda de ejecutivos y liderazgo con sede en Londres. Al igual que el caddie de un golfista profesional, a veces el jefe de gabinete es un socio valioso, inmerso de lleno en tácticas complejas, mientras que otras veces se limita a llevar la bolsa en segundo plano.

“Es un trabajo curioso: lo desempeñan personas ambiciosas, pero se necesita humildad porque el trabajo no gira en torno a uno mismo”, afirma Andrew Goodman, socio sénior de McKinsey y antiguo jefe de gabinete. (McKinsey celebra varias veces al año un Foro de Jefes de Gabinete en el que quienes ocupan este cargo se reúnen para compartir lecciones sobre cómo sobrevivir y prosperar).

Quienes ocupan este puesto provienen de todos los ámbitos de la vida empresarial, desde asistentes ejecutivos hasta gestores de proyectos o consultores estratégicos. Pueden encontrarse al inicio de su carrera o tener más de 50 años. Sin embargo, según McKinsey, los jefes de gabinete suelen ser contratados internamente, ya que el puesto requiere un profundo conocimiento de cómo funciona una organización.

Otro denominador común es la habilidad para la observación y la persuasión. “Hay que saber leer el ambiente”, afirma Trent Smyth, director ejecutivo de la Chief of Staff Association, que imparte programas formativos en la Universidad de Oxford y en la Harvard Business School para jefes de gabinete con más experiencia.

A medida que este puesto se va consolidando e integrando en los organigramas corporativos, ahora es habitual que las grandes empresas cuenten con varios jefes de gabinete al servicio de gran parte de la alta dirección e incluso de los presidentes de división, según ha señalado Goodman, de McKinsey. Solo Microsoft Corp. cuenta con más de 300, según un análisis de Revelio sobre perfiles de empleo en línea. (El gigante tecnológico se ha negado a hacer comentarios al respecto).

Los crecientes esfuerzos de los consejeros delegados por recortar costes y reducir la burocracia podrían poner en peligro los puestos de jefe de gabinete. También existe la posibilidad de que algunas de las funciones más rutinarias que desempeña un jefe de gabinete puedan ser realizadas por la inteligencia artificial. Sin embargo, habilidades como el criterio, la comunicación y la capacidad de influir en los demás son difíciles de automatizar.

Mientras tanto, la rápida adopción de la IA por parte de los ejecutivos podría brindar a sus jefes de gabinete la oportunidad de ganar prestigio mediante la creación de nuevos flujos de trabajo, paneles de control ejecutivos y sistemas de rendición de cuentas, según Catherine Berardi, antigua jefa de gabinete de Mellody Hobson, de Ariel Investments.

A quienes tienen éxito en el puesto de jefe de gabinete les esperan puestos muy codiciados. Dos tercios de quienes han ocupado este puesto fueron ascendidos tras su etapa como jefes de gabinete, según un estudio de McKinsey, y algunos vuelven a desempeñar este cargo más adelante en su carrera.

El ejemplo más destacado es el de Sheryl Sandberg, quien aprovechó su etapa como jefa de gabinete del secretario del Tesoro de EE. UU., Larry Summers, para conseguir un puesto de alto perfil en Google, antes de convertirse en directora de operaciones de Facebook. Un antiguo jefe de gabinete del director ejecutivo de SAP SE es ahora director de operaciones de la empresa alemana de software. Por su parte, Cherian dirige actualmente Fanatics Ventures, una nueva unidad de negocio, donde tiene la misión de reestructurar la cadena de suministro de productos de la empresa.

“Ha sido un trampolín extraordinario”, afirmó Cherian, quien también asesora a otros líderes empresariales sobre la contratación de sus propios jefes de gabinete.

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