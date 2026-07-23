El mayor reto con la IA no es la tecnología, sino transformar la forma de trabajar

Expertos de diversos sectores participaron del Foro de Transformación Digital. Foto: Diana Ariza, Caracol Televisión

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La transformación digital gana cada vez más protagonismo en el mundo empresarial. En Colombia, un estudio de Microsoft reveló que dos de cada tres micro, pequeñas y medianas empresas ya utilizan inteligencia artificial para aumentar su productividad, mejorar la calidad de sus servicios y fortalecer su competitividad.

Los resultados también muestran que la adopción de esta tecnología está generando beneficios concretos. El 58 % de las empresas reporta ahorros de tiempo; el 52 % asegura haber mejorado su productividad y eficiencia, y el 41 % afirma haber reducido los errores humanos.

Sin embargo, otros estudios muestran que incorporar inteligencia artificial no siempre se traduce en una verdadera transformación empresarial. De acuerdo con la consultora EY, solo el 28 % de las organizaciones está logrando convertir el uso de estas tecnologías en cambios profundos en su modelo de negocio. Además, el 58 % de los trabajadores asegura que su carga laboral aumentó durante el último año, pese a la adopción de herramientas de IA.

Precisamente, esa fue una de las principales conclusiones del Foro de Transformación Digital y Tecnología, organizado por Foros El Espectador y Caracol Televisión. Durante el encuentro, expertos coincidieron en que muchas compañías creen que se están transformando solo por incorporar herramientas de inteligencia artificial o permitir que sus empleados las utilicen en sus tareas diarias.

No obstante, la verdadera transformación va más allá de la tecnología. Los panelistas señalaron que esta solo se materializa cuando existe una estrategia clara, se rediseñan los procesos y se fortalece una cultura organizacional capaz de responder preguntas clave: ¿para qué se quiere implementar la inteligencia artificial o cualquier otra nueva tecnología?, ¿qué problemas busca resolver?, ¿y están los trabajadores recibiendo la formación necesaria para aprovechar todo su potencial?

Según Jaime Restrepo, director ejecutivo de Rotorr - Motor de Innovación, la verdadera transformación digital consiste en desarrollar soluciones a la medida de cada organización. No existen fórmulas universales ni estrategias que funcionen por igual para todas las empresas. Cada una debe definir cómo aprovechar las nuevas tecnologías para responder a sus propias necesidades, resolver problemas específicos y alcanzar sus objetivos de negocio.

Esa visión es compartida por Adriana Onzaga, subdirectora de Transformación Organizacional de Colsubsidio. Para ella, la tecnología no es un fin en sí mismo ni una solución capaz de resolver, por sí sola, los desafíos de una organización. Por el contrario, es una herramienta que, utilizada de manera estratégica, puede generar oportunidades, aumentar la eficiencia y contribuir al cierre de brechas sociales. En ese sentido, sostiene que el verdadero impacto no depende de la tecnología, sino de la forma en que las organizaciones deciden implementarla.

Entre los principales objetivos que, según los expertos, deben orientar la adopción de estas tecnologías están la eficiencia y la sostenibilidad. En la práctica, esto significa aprovechar herramientas como la inteligencia artificial para hacer más con los mismos recursos —o incluso con menos—, al tiempo que se diseñan procesos capaces de mantenerse y evolucionar con el pasar de los años.

Katherine Duque, vicepresidenta de ingeniería de BBVA lo resume de la siguiente forma: “El reto es hacer más simple lo que se hace hoy. Es importante que las personas piensen que deben transformar la forma en la que se hacen las cosas”.

Aunque la tecnología suele ocupar el centro de la conversación, los expertos también coinciden en que el verdadero motor de la transformación digital son las personas. Para Mauricio Guilherme, vicepresidente de Streaming y Canales de Caracol Televisión, el éxito de estos procesos depende de contar con el talento adecuado. “Muchas veces se pretende transformar todo un ecosistema con personas que no están preparadas”, afirmó.

En Colombia, según un análisis de Microsoft, el 66 % de las empresas asegura que está invirtiendo en formar a sus trabajadores en habilidades relacionadas con la inteligencia artificial. Además, el 54 % ha comenzado a reclutar perfiles especializados y el 58 % de los líderes considera que sus equipos ya cuentan con un buen nivel de conocimiento sobre el tema.

Los panelistas también insistieron en que tecnologías como la inteligencia artificial no son una moda pasajera, sino una realidad que exige a las organizaciones avanzar en sus procesos de transformación. En ese contexto, Ximena Duque, presidenta de la Federación Colombiana de la Industria de Software y Tecnologías Informáticas (Fedesoft), señaló que “cuando uno no sabe, la inteligencia artificial lo delata”, una afirmación con la que resaltó la importancia de la capacitación constante para aprovechar estas herramientas de manera adecuada.

En suma, el panorama muestra que, si bien cada vez más empresas buscan avanzar en la transformación digital de sus negocios, los desafíos siguen siendo diversos. Buena parte de las claves está en el componente humano, pues las nuevas tecnologías, por sí solas, no resuelven los problemas de una organización. Son herramientas cuyo verdadero impacto depende del uso que las personas hagan de ellas.

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