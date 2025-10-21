El Permian no es un negocio “chimbo”: sindicato de Ecopetrol

Según la USO, el Permian representa el 10 % de la producción petrolera de Ecopetrol. Foto: Bloomberg - Angus Mordant

La cuenca pérmica, o el Permian (ubicada en el sur de Estados Unidos), es reconocida por ser una de las de mayor producción de hidrocarburos en el mundo, así como uno de los focos petroleros para el desarrollo de yacimientos no convencionales.

La participación de Ecopetrol allí se remonta al año 2019, tras la alianza que logró consolidar con la firma Occidental Petroleum Corp.

Para entonces, el Permian era visto como un campo clave para aumentar las reservas de petróleo del país, con la incorporación de reservas probadas de alrededor de 160 millones de barriles de petróleo equivalente (mboed). En ese año, esa cantidad representaba un 10 % más frente a lo que tenía Colombia en 2018.

Hoy, para el Gobierno de Gustavo Petro, el Permian no es atractivo, ya que no se alinea con sus metas de transición energética. El propósito es que Ecopetrol deje de ser una empresa dependiente de los hidrocarburos y consolide un portafolio más diversificado, con un papel protagónico para las energías limpias.

Tan clara es la posición del Gobierno, que ya se contempla la posibilidad de vender la participación que Ecopetrol tiene en el Permian.

Recientemente el debate se avivó por unas declaraciones dadas por el presidente Gustavo Petro en una entrevista que tuvo con el periodista Daniel Coronell.

En esta, el mayor mandatario calificó el Permian como “un negocio chimbo”, ya que este campo no le produce tanto petróleo al país, sino gas.

Señaló que Ecopetrol se está quebrando por seguir amarrado al petróleo, y ejemplo de esto es el Permian. Añadió que el debate alrededor de esto no se ha dado de forma informada, ya que los boletines de prensa que elabora la empresa estatal no se hace con “los números de verdad”, y que la verdadera data se encuentra “escondida”.

La USO pide defender la inversión en el Permian

En entrevista con Blu Radio, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO, el sindicato de Ecopetrol), César Loza, enfatizó en que el presidente tiene los datos errados, y que lo que dice se basa en la aversión que tiene hacia los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas).

“El Permian es hoy el negocio más rentable que tiene Ecopetrol. El costo del levantamiento del barril (lo que cuesta producir un barril) está aproximadamente entre los USD 5 y los USD 6, mientras que en Colombia está entre los USD 12 y USD 14”, argumenta.

También señala que hoy el Permian representa el 10 % de las reservas de Ecopetrol, por lo que acabar con esa participación implicaría una reducción de 190 millones de barriles equivalentes.

El líder sindical explicó que hoy esa región le produce al país 115.000 barriles equivalentes diarios, de los cuales 65.000 son crudo y otros 55.000 son gas (unos 300 millones de pies cúbicos).

“Hoy el negocio más rentable que tiene Ecopetrol es el Permian, así no genere un solo empleo en el país”, concluyó.

