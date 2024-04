El precio promedio de la bolsa de energía tuvo un aumento del 8,56 % en marzo: XM

Durante el mes de marzo el precio promedio de bolsa fue de 622.33 COP/kWh. Foto: Getty Images

XM, operadora del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administradora del Mercado de Energía Mayorista (MEM), informa cuáles fueron las variables del mercado de energía en marzo de 2024.

La entidad gestiona las transacciones comerciales y financieras entre todos los participantes del mercado, en cumplimiento de las reglas definidas por la CREG y demás entidades rectoras.

Le puede interesar: Pensional: polémica en el Senado por discusión en bloque de artículos clave.

Durante el mes de marzo el precio promedio de bolsa fue de 622.33 COP/kWh, aumentando un 8,56 % con respecto al precio promedio del mes anterior, que fue de 573.22 COP/kWh, reporta XM.

⚡ Los datos del mercado eléctrico

Los contratos bilaterales, se presentó un aumento del 7,73 % en el precio promedio de los contratos con destino al mercado regulado y un aumento del 10,59 % del precio de los contratos con destino al mercado no regulado, respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, los contratos adjudicados mediante el Sistema Centralizado de Información de Convocatorias Públicas, SICEP, se liquidaron a un precio promedio ponderado de 319.51 COP/kWh reflejando un aumento del 10,08 % con respecto al mes de febrero, que había sido de 290.26 COP/kWh.

El mes de marzo también se destacó por un incremento significativo del 13,35% en la energía despachada a través de contratos adjudicados por el SICEP, pasando de 1,471.99 GWh en febrero de 2024 a 1,668.53 GWh en marzo de 2024.

“En relación con los intercambios internacionales de energía, las exportaciones alcanzaron un total de 129.01 GWh, 118.93 GWh más que las presentadas en febrero. Y las importaciones se mantuvieron bajas, con un valor de 0.03 GWh, 4.68 GWh menos que lo importado el mes anterior. Estas transacciones fueron por $147 mil millones de pesos y $0,035 mil millones de pesos en exportaciones e importaciones, respectivamente” afirma Cecilia Maya, gerente Mercado de Energía Mayorista de XM.

⚡ Así les fue a las variables energéticas

A continuación, se presenta el comportamiento de algunas variables de la bolsa de energía, contratos bilaterales y transacciones del Mercado de Energía Mayorista en marzo de 2024:

💰 Bolsa de energía

El Mercado de Energía Mayorista es donde se compra y se vende la energía entre agentes generadores y comercializadores. Tanto las cantidades contratadas mediante contratos de largo plazo, como el precio del mercado diario en la bolsa de energía, son variables fundamentales para conocer su desarrollo.

El precio de bolsa depende de las ofertas que hacen diariamente los generadores con el objetivo de competir en la subasta de energía que administra XM. El precio que se forma está relacionado directamente con el tipo de fuente de generación, con la disponibilidad de los recursos hidráulicos, viento y sol, con el costo y disponibilidad de los combustibles, entre otros aspectos. En marzo, el 60,35 % de la energía se generó con fuentes renovables, principalmente hidráulica, y el 39,65 % de la energía restante con plantas térmicas.

El precio promedio ponderado de bolsa fue de 622,31 COP/kWh, lo que representa un aumento del 8,56 % con respecto al precio promedio del mes anterior, que fue de 573,22 COP/kWh.

Los comercializadores presentaron una exposición al precio de bolsa en un 16,01 % de la energía necesaria para atender a sus usuarios. Esto equivale a la compra en la bolsa 1,274.38 GWh por valor de $793,394 millones de pesos.

El precio de escasez de activación fue de 1034.44 COP/kWh, lo que representa un aumento del 1,48 % respecto al mes anterior (1019.37 COP/kWh). Este aumento se da, principalmente, por: Los costos de suministro de combustible reportado por las plantas que tienen asignadas las Obligaciones de Energía Firme. El precio de escasez determina que se declare la condición crítica de Sistema y es a partir del cual se hacen exigibles las OEF del Cargo por Confiabilidad a cargo de los generadores que se han comprometido con el mercado. En el mes de marzo de 2024 en ningún día se presentó la condición crítica del Sistema.



Lea: Cuarto despacho de café vía férrea concreta la Federación Nacional de Cafeteros.

💱 Transacciones en el mercado

El Mercado de Energía Mayorista se transaron $4.69 billones, un 43,90 % más de lo negociado en el mismo mes de 2023 ($3.26 billones). De estos, $1.54 billones corresponden a compras en bolsa de energía, donde el rol de XM es liquidar y compensar estos dineros, además administrar las garantías para su pago.

De otro lado, en contratos de largo plazo en marzo se liquidaron $2.56 billones, valor superior en un 18,43 % a lo acordado en el mismo mes de 2023 ($2.16 billones). Este incremento se da, principalmente, por el aumento en el precio promedio de contratos despachados y de la demanda.

🧾 Contratos bilaterales

Los contratos bilaterales en el mercado de energía son contratos financieros, es decir, no hay entrega física de la energía. Estos son realizados entre los agentes del mercado, entre quienes se pactan las condiciones de precio y cantidad para una vigencia establecida.

El precio promedio de la energía transada en contratos para atender la demanda del consumo residencial y pequeños negocios (mercado regulado) fue de 308.78 COP/kWh, mientras que para la industria y el comercio (mercado no regulado o competitivo), fue de 305.81 COP/kWh.

Tanto el precio del mercado regulado como del no regulado presentaron un aumento del 7,11 % y 1,09 %, respectivamente en relación con los precios del mes de febrero, que fueron de 288.28 COP/kWh y 302.5 COP/kWh.

Adicionalmente, se transaron 513.67 GWh en contratos bilaterales de largo plazo con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) tanto para el mercado regulado como no regulado, de los cuales 470.49 GWh provienen de contratos adjudicados a través de las subastas del Ministerio de Minas y Energía, donde 443.75 GWh son con destino al mercado regulado y 26.74 GWh para el mercado no regulado.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.