El proceso judicial que pone en juego el modelo de negocio de las redes sociales

El juicio servirá como una prueba crítica para miles de demandas similares que apuntan no solo a Meta y Google, sino también a TikTok Inc. y Snap Inc. Las dos últimas empresas no participan en el primer juicio porque llegaron a acuerdos confidenciales con los abogados de Kaley en el Social Media Victims Law Center en Seattle. Foto: Bloomberg - Brent Lewin

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una mujer de 20 años que afirma haber sido adicta a las redes sociales durante más de una década hizo una breve aparición el lunes ante el jurado que decidirá si Instagram y YouTube la explotaron con fines de lucro.

La presentaron simplemente como Kaley, y en 30 segundos desapareció de la sala. Su abogado, Mark Lanier, dijo al jurado que, dada su fragilidad, necesitaba evitar que los defensores y expertos analizaran y debatieran sus problemas de salud mental durante las próximas semanas.

Esta semana se inicia un juicio histórico en Los Ángeles en el que el propietario de Instagram, Meta Platforms Inc., y la empresa matriz de YouTube, Google, responderán a las acusaciones de Kaley de que diseñaron sus productos para enganchar a los niños y convertirlos en clientes lucrativos.

El juicio servirá como una prueba crítica para miles de demandas similares que apuntan no solo a Meta y Google, sino también a TikTok Inc. y Snap Inc. Las dos últimas empresas no participan en el primer juicio porque llegaron a acuerdos confidenciales con los abogados de Kaley en el Social Media Victims Law Center en Seattle.

Lanier acusó a las plataformas de “construir máquinas diseñadas para volver adictos los cerebros de los niños” al introducir funciones que los mantienen constantemente interesados, incluida una que permite a los usuarios deslizar el dedo sin cesar por sus pantallas y nunca quedarse sin contenido nuevo.

“Imagina una máquina tragamonedas que cabe en tu bolsillo”, dijo durante su discurso inaugural de dos horas. “No requiere que leas ni escribas, solo requiere un movimiento físico. Para una niña como Kaley, este movimiento es la palanca de una máquina tragamonedas. Cada vez que desliza la tarjeta, está apostando. No por dinero, sino por estimulación mental”.

Paul Schmidt, abogado de Meta, afirmó que no hay duda de que Kaley sufrió angustia psicológica y buscó tratamiento para recuperarse. Sin embargo, argumentó que las causas de su trauma se debieron a la inestabilidad familiar, el abuso físico y verbal, y el acoso escolar.

“Si le quitaran Instagram y todo lo demás fuera igual en la vida de Kaley, ¿sería su vida completamente diferente o seguiría luchando con las mismas cosas que hoy?”, dijo Schmidt.

Está previsto que el abogado de Google dé una declaración de apertura el martes por la mañana ante el jurado compuesto por seis mujeres y seis hombres.

Las empresas niegan rotundamente haber actuado mal y afirman haber implementado herramientas y recursos para apoyar a los padres con hijos adolescentes. Sin embargo, si pierden los juicios iniciales, se verán presionadas a cambiar la forma en que los menores interactúan con las redes sociales y a llegar a acuerdos con otros demandantes que podrían ascender a miles de millones de dólares, un escenario similar a los acuerdos que perjudicaron a las industrias del tabaco y los opioides .

Se espera que el director de Instagram, Adam Mosseri, testifique en los próximos días, al igual que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el director de YouTube, Neal Mohan. El jurado también escuchará a peritos en psicología infantil y campos de investigación relacionados.

En los documentos judiciales se identifica a Kaley como KGM en lugar de su nombre completo porque era menor de edad durante gran parte del período descrito en su demanda, que alega que su uso ininterrumpido de las redes sociales le causó ansiedad, depresión y dismorfia corporal.

Lanier dijo a los jurados que, en un afán por ganar “billones de dólares”, las empresas diseñaron intencionalmente las plataformas para “atrapar” a los niños estimulando sus cerebros en desarrollo para que anhelen recompensas.

“Utilizan la ciencia del cerebro humano y mis expertos lo compararán con construir un caballo de Troya”, dijo Lanier mientras mostraba al jurado diapositivas con los documentos internos de las empresas. “YouTube y Google les dirán que son solo un servicio de streaming, una biblioteca digital. Inofensivos. Pero eso no es lo que demuestran las pruebas”.

Lanier dijo que planea llamar a Kaley como testigo, junto con su hermana y su madre, pero no la obligará a escuchar otros testimonios.

“Kaley ahora se siente fácilmente abrumada, y la parte de su mente que filtra el ruido y el estrés quedó devastada por la maquinaria de los acusados”, dijo. “Pedirle que se siente aquí durante semanas y escuche a la gente hablar sobre su ascendencia sería como pedirle a alguien con una pierna rota que corra una maratón”.

Schmidt replicó que las redes sociales suelen ser beneficiosas para los jóvenes, y lo han sido para Kaley. Cuando los abogados le preguntaron sobre sus hábitos en las redes sociales, ella dijo que pasar tiempo en su teléfono era un mecanismo de defensa que le permitía “evitarlo todo”.

También describió las redes sociales como una salida creativa y reconoció que le proporcionaban una forma de comunicar sus sentimientos, según Schmidt.

Dijo que KGM les dijo a los abogados de la compañía que todavía usaba activamente Instagram, YouTube y TikTok y que esperaba encontrar un trabajo que le permitiera seguir su pasión por la edición de videos.

Schmidt dijo que los registros médicos muestran que KGM había pasado por más de 260 sesiones de tratamiento de salud mental y que no pasó ese tiempo hablando sobre la adicción a las redes sociales.

“No verán más de veinte de esos registros que siquiera hagan referencia a las redes sociales, para bien o para mal”, dijo Schmidt al jurado. “Verán algunos que hagan referencia a otras cosas que están sucediendo”.

Los críticos de las redes sociales sostienen desde hace tiempo que pueden tener un impacto negativo en la salud mental , especialmente entre los jóvenes. Australia prohibió el uso de las redes sociales a finales del año pasado para menores de 16 años, y varios otros países europeos están considerando restricciones similares .

Algunas investigaciones de la propia Meta, hechas públicas por un empleado convertido en denunciante en 2021, descubrieron que la empresa tenía dificultades para controlar la desinformación y que su plataforma de Instagram podría tener efectos negativos en los adolescentes , especialmente en las niñas.

Desde entonces, Meta ha realizado varios cambios en la forma en que los jóvenes pueden acceder a sus servicios, en particular la creación de las llamadas cuentas para adolescentes, que incluyen algunas limitaciones de contenido y supervisión parental.

Schmidt destacó algunos de esos esfuerzos durante sus argumentos, explicando al jurado las características que limitan el tiempo del usuario en las aplicaciones y responden al uso problemático.

El portavoz de YouTube, José Castañeda, dijo antes del juicio que las acusaciones en el litigio “simplemente no son ciertas”.

“Brindar a los jóvenes una experiencia más segura y saludable siempre ha sido fundamental para nuestro trabajo”, declaró. “En colaboración con expertos en juventud, salud mental y crianza, desarrollamos servicios y políticas para brindar a los jóvenes experiencias apropiadas para su edad y a los padres controles sólidos”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.