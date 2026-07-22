El sector automotor acelera su transformación digital con IA y datos

Para Autogermana la inteligencia artificial no es una moda, sino una capacidad transversal que debe usarse con propósito, gobernanza, seguridad y foco en impacto Foto: Getty Images

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La revolución de las nuevas tecnologías está ganando cada vez más protagonismo en la industria automotriz. Según la consultora Deloitte, la industria automotriz está evolucionando hacia vehículos definidos por software, un cambio que está transformando el negocio. Esto permite actualizar y desarrollar nuevas funciones con mayor rapidez, sin depender de modificaciones en los componentes físicos del vehículo.

Desde esta mirada, la utilidad de los vehículos está dejando de ser netamente de movilidad, y se está proyectando hacia una extensión del espacio digital de sus usuarios, integrando funciones y capacidades que se adaptan a las necesidades de los clientes.

Entre sus hallazgos figura que hoy los principales fabricantes de vehículos están invirtiendo de forma activa en estos rubros. Por ejemplo, una empresa de estas puede estar invirtiendo hasta USD 3.000 millones en investigación y desarrollo relacionado con vehículos autónomos, lo que demuestra el alto nivel de competencia que existe en este segmento.

Desde la firma de consultoría McKinsey también se ha detallado que, detrás de estas apuestas, existen diversos desafíos, ya que las insuficientes capacidades de software pueden ocasionar retrasos en el inicio de la producción y sobrecostos.

“Más del 40 % de los encuestados están invirtiendo hasta 5 millones de euros en investigación y desarrollo de IA de última generación, y más del 10 % están invirtiendo más de 20 millones de euros”, señala.

El panorama en Colombia

La transformación digital de esta industria también avanza en Colombia. En entrevista con El Espectador, el director de Innovación y Desarrollo de Autogermana, Hugo Ramírez, explica que este es un negocio que está pasando del producto y la presencia física, al ecosistema de datos, la automatización, la conectividad y la inteligencia artificial.

Esto no solo se centra en los vehículos que año tras año son comercializados, sino también en la experiencia de los consumidores en medio del proceso de compra.

“Para el consumidor, la transformación digital se traduce en una experiencia más rápida, transparente, personalizada y conveniente. Hoy una persona puede investigar, comparar, cotizar, recibir asesoría, iniciar procesos de financiación, hacer pagos y dar seguimiento a su experiencia sin depender exclusivamente de desplazamientos físicos”, explica.

A pesar de ser un sector tradicionalmente físico, pues a los clientes les interesa ver el vehículo, probarlo, pedir asesoría…la irrupción de lo digital ha llevado el proceso de compra hacia un modelo híbrido.

“En 2025, nuestro canal e-commerce alcanzó ventas acumuladas por más de $1.200 millones, con un crecimiento del 113% frente a 2024, y generó 117 cierres de vehículos y motocicletas, frente 13 del año anterior. Eso confirma que el canal digital no reemplaza necesariamente la vitrina física, pero sí la potencia”, precisa.

Inteligencia Artificial: la tecnología que está revolucionando

Nvidia, compañía referente en la industria de la fabricación de chips y demás hardware detrás del funcionamiento de la inteligencia artificial, resalta que marcas como BMW, General Motors y Volvo, están utilizando su tecnología en sus fábricas para acelerar el diseño y la ingeniería de sus productos, así como optimizar la operación y validar los sistemas de conducción autónoma en simulación, antes de su implementación.

“El resultado es un desarrollo más rápido, vehículos más seguros y una producción más eficiente”, señala Nvidia.

En Autogermana, explica Ramírez, la IA les ha permitido crear agentes inteligentes y automatizaciones para reducir tareas repetitivas, acelerar documentación, mejorar trazabilidad y facilitar el acceso al conocimiento corporativo.

“Un ejemplo es AutopedIA, nuestro agente inteligente integrado a Teams, que centraliza conocimiento organizacional y responde en segundos con información oficial de la intranet. Esto resuelve una necesidad muy concreta: evitar la dispersión de información en múltiples repositorios y facilitar que los colaboradores encuentren respuestas confiables rápidamente”, puntualiza.

Estas tecnologías también les ha permitido desarrollar modelos predictivos, analítica avanzada y tableros para mejorar la toma de sus decisiones. Para esta y otras organizaciones, la adopción de la inteligencia artificial debe ser transversal, de allí que parte de su interés se enfoca en que impregne la cultura organizacional.

“Estamos impulsando una adopción responsable. Creamos la Escuela de IA, capacitamos a más de 100 colaboradores en fundamentos de inteligencia artificial, desarrollamos una Política Corporativa de IA y realizamos espacios como la Semana de la IA y hackatones para resolver retos reales del negocio. Para nosotros, la IA no es una moda, es una capacidad transversal que debe usarse con propósito, gobernanza, seguridad y foco en impacto”, asegura Ramírez.

Conducción autónoma

En ciudades como San Francisco (Estados Unidos), desde el año 2022 los vehículos autónomos han cobrado protagonismo, especialmente en los servicios de transporte bajo demanda mediante robotaxis.

En el caso colombiano, son más cercanas las tecnologías de asistencia a la conducción que las de autonomía total.

El análisis que se hace desde Autogermana es que para que el país llegue a ese punto se necesitan al menos cinco condiciones: infraestructura vial más estandarizada y señalizada; conectividad robusta; mapas de alta precisión; regulación clara sobre responsabilidad, seguros y datos; y una cultura vial mucho más predecible.

Sin embargo, vale la pena preguntarse si es una tecnología necesaria en la nación.

Para Ramírez, la respuesta a esta pregunta depende del caso de uso.

“En Colombia, antes que pensar en autonomía total como una prioridad masiva, debemos enfocarnos en tecnologías que hoy sí resuelven problemas inmediatos: seguridad vial, eficiencia energética, reducción de emisiones, mejor mantenimiento, conectividad, gestión del tráfico y transporte más inteligente. La autonomía llegará, pero no debe verse como una carrera por reemplazar al conductor”, concluyó.

La competencia en el sector automotor ya no depende únicamente de fabricar mejores vehículos, sino de desarrollar software, inteligencia artificial y servicios digitales capaces de mejorar toda la experiencia del usuario. Mientras los fabricantes destinan miles de millones de dólares a esta carrera tecnológica, el reto para Colombia será adaptar su infraestructura, regulación y talento humano a esta nueva realidad.

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