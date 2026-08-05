Publicidad

Home

Economía
Empresas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El turismo puede ser la apuesta que le falta a Colombia: esto piden los gremios

El turismo puede ser uno de los sectores que ayude a que Colombia dé un salto serio en crecimiento económico. ¿Qué hace falta para materializar esta visión? Voces de gremios y de organizaciones de turismo comunitario hablan de sus pedidos para el gobierno entrante.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Sophie Echappé Palomino
Sophie Echappé Palomino
05 de agosto de 2026 - 06:00 p. m.
Una ballena jorobada y su cría nacida en el Océano Pacífico colombiano.
Una ballena jorobada y su cría nacida en el Océano Pacífico colombiano.
Foto: Cortesía PNN-Cristhian Pimiento

Una de las principales conversaciones en este momento alrededor de la economía nacional orbita alrededor de los problemas fiscales del país: qué vamos a hacer para buscar nuevos ingresos, cómo se puede reducir el agujero negro del gasto.

Dos preguntas complejas, con soluciones nada fáciles desde el punto de vista técnico y con una ejecución política y de gerencia que se antoja aún más compleja.

Para la muestra de estas tensiones no hay que ir muy lejos, basta con ver los titulares de las últimas semanas: hay una reforma tributaria presentada...

Sophie Echappé Palomino

Por Sophie Echappé Palomino

Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición.sechappe@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Turismo comunitario

Gremios turísticos

Abelardo de la Espriella

Turismo en Colombia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.