El turismo puede ser la apuesta que le falta a Colombia: esto piden los gremios

Una ballena jorobada y su cría nacida en el Océano Pacífico colombiano.
Foto: Cortesía PNN-Cristhian Pimiento
Una de las principales conversaciones en este momento alrededor de la economía nacional orbita alrededor de los problemas fiscales del país: qué vamos a hacer para buscar nuevos ingresos, cómo se puede reducir el agujero negro del gasto.
Dos preguntas complejas, con soluciones nada fáciles desde el punto de vista técnico y con una ejecución política y de gerencia que se antoja aún más compleja.
Para la muestra de estas tensiones no hay que ir muy lejos, basta con ver los titulares de las últimas semanas: hay una reforma tributaria presentada...
Por Sophie Echappé Palomino
Comunicadora social y politóloga con énfasis en periodismo e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana. Fotógrafa por afición.sechappe@elespectador.com
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