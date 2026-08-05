El turismo puede ser la apuesta que le falta a Colombia: esto piden los gremios

Una ballena jorobada y su cría nacida en el Océano Pacífico colombiano. Foto: Cortesía PNN-Cristhian Pimiento

Una de las principales conversaciones en este momento alrededor de la economía nacional orbita alrededor de los problemas fiscales del país: qué vamos a hacer para buscar nuevos ingresos, cómo se puede reducir el agujero negro del gasto.

Dos preguntas complejas, con soluciones nada fáciles desde el punto de vista técnico y con una ejecución política y de gerencia que se antoja aún más compleja.

Para la muestra de estas tensiones no hay que ir muy lejos, basta con ver los titulares de las últimas semanas: hay una reforma tributaria presentada...