Empresas estarían obligando a sus trabajadores a usar pañales: Mintrabajo

En las últimas horas unas declaraciones de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramirez, encendieron la discusión en torno a las condiciones dignas de quienes laboran en empresas de atún y cultivos de flores.

Según lo manifestado por la jefe de cartera, en inspecciones adelantadas se encontró que colaboradoras de empresas, como la que está detrás de la marca Atún Van Camp´s (Seatech International Inc.), se ven obligadas a usar pañal por la negativa de sus empleadores al derecho de hacer uso del baño.

“Las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, Van Camp´s, por ejemplo, se han encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño, que es algo tan propio del ser humano, de la máquina que somos. Estamos trabajando para que estas condiciones de ejercicio de las labores y de los oficios tengan dignidad humana. Hemos encontrado a algunas trabajadoras que tienen que usar pañal porque no tienen tiempo de ir al baño, estas son las sistematizaciones que estamos haciendo para hacer un plan de choque y corrección de estos exabruptos que se presentan en muchas mujeres que laboran en los campos de Colombia, y también en muchas ciudades”, manifestó Ramírez.

Ante tremenda acusación, la compañía Seatech International Inc. publicó un comunicado mediante el cual rechazó las acusaciones de la jefe de la cartera laboral. “No se puede atacar y estigmatizar a una compañía de esa manera. Esto atenta contra los más de 35 años de labores, de aporte al país y de generación digna de empleo. La compañía y sus 1.800 colaboradores reiteran que lo señalado no es cierto y procederá a defenderse de este ataque bajo la ley y normatividad colombiana”.

Hay que decir que, hasta el momento, la ministra Ramírez no ha presentado pruebas que sustenten sus acusaciones, por lo que se espera que en las próximas horas conozcamos detalles de lo dicho.

Demás está decir que, de ser cierta la denuncia, esta iría en contra de las leyes que protegen a los trabajadores, pues en la Ley 1562 de 2012 se establece que es deber de los empleadores promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todas las ocupaciones.

Esto incluye la disposición de áreas destinadas para las necesidades fisiológicas e higiene de los colaboradores, así como la no imposición de impedimentos contrarios a estas necesidades propias del funcionamiento del cuerpo humano.

Trabajadores en pañales: ¿Una cruda realidad de las indignas condiciones que perpetúan algunas empresas, o un “lapsus” de la ministra de Trabajo?

