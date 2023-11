Esto dijo Avianca sobre respuesta que le dio trabajadora a un usuario

Foto de referencia. / Gustavo Torrijos Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Este miércoles, Avianca se pronunció sobre el video que se viralizó en redes sociales en el que una funcionaria de la aerolínea le dio una particular respuesta a un usuario.

Vale la pena recordar que el pasado martes en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá un hombre se acercó para reclamar por la cancelación de un vuelo, la funcionaria le mencionó que estaba tratando de darle una solución, pero que se le salía de las manos. “En serio te estoy tratando de dar una solución, pero ya no puedo. Te estoy diciendo dónde puedes cambiar el vuelo, yo lo puedo modificar hasta dos días después, porque no me deja el sistema”.

Sin embargo, lo que generó críticas en redes sociales fue cuando la trabajadora le dijo al usuario: “si usted fuera mi papá o si usted fuera una persona importante yo lo podría ayudar, pero en serio no puedo”.

Avianca mencionó, mediante un comunicado, que en la actualidad la aerolínea tiene a 453 personas en entrenamiento para atender la temporada alta y el crecimiento de la operación, entre las que se encuentra dicha trabajadora.

“Sabemos que esto no es excusa y lamentamos el manejo equivocado que tuvo con nuestro cliente. Somos conscientes de que su comunicación no refleja nuestra promesa de servicio y que además no representa a nuestros más de 14.000 colaboradores, que se levantan todos los días para conectar este país”, dijo la aerolínea.

Sobre la temporada alta, la aerolínea aseguró que está fortaleciendo el programa de entrenamiento en servicio invirtiendo “más de 58.000 horas en total y aproximadamente 128 horas por persona nueva para prestar un excelente servicio a todos los pasajeros y clientes”.

Avianca agregó que para ofrecer un servicio de calidad, deben “trabajar en conjunto con las autoridades para evitar que situaciones como las del fin de semana pasado relacionadas con restricciones de tráfico aéreo se repitan”.

La aerolínea también habló sobre la cancelación de vuelos en el Aeropuerto El Dorado por las condiciones climáticas. “Ha sido un día difícil, el clima en las horas de la mañana en el Aeropuerto El Dorado y el Programa de Demoras en Tierra por cambio de configuración de pistas por vientos, han provocado demoras y cancelaciones”.

Avianca aseguró que la situación se sale de su control y que afecta los planes de vuelo de sus clientes y “lo lamentamos”. Por eso, ofrecen vuelos adicionales y reacomodaciones.

#Viajeros: Ha sido un día difícil, el clima en las horas de la mañana en el Aeropuerto El Dorado y el Programa de Demoras en Tierra por cambio de configuración de pistas por vientos, han provocado demoras y cancelaciones. ✈️ Les contamos que estamos haciendo para protegerlos: 👇 pic.twitter.com/4K0h7MF9PY — avianca (@avianca) November 22, 2023

