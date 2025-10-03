Estos son los retos y expectativas de la floricultura, en el marco de Proflora

Proflora 2025 se desarrolla entre el 1 y 4 de octubre en Corferias. Foto: Óscar Pérez

La floricultura es uno de los sectores más importantes del agro colombiano y un sector que se destaca a nivel mundial. El país es el segundo exportador de flores y llega a más de 100 países alrededor del mundo. Además, es una importante fuente de empleos formales y contribuye significativamente a la balanza comercial con una producción que supera las 1.400 variedades.

En medio de este panorama, el sector enfrenta importantes retos y se encuentra en uno de sus eventos más importantes: Proflora. Se trata de la feria internacional de flores...