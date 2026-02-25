Estudio muestra el panorama de adopción IA en las empresas colombianas

En el país, el 66 % de las empresas detecta que hay escasez de profesionales especializados en estas tecnologías Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Es evidente el potencial que tiene la inteligencia artificial, como herramienta, al interior de las empresas. Más allá de las consultas básicas que se le pueden hacer a una plataforma como Chat GPT, las IAs hoy son empleadas para analizar datos, definir estrategias comerciales y automatizar procesos.

Recientemente Deel publicó los resultados de un estudio que le encargó a IDC (titulado IDC InfoBrief - La IA en el trabajo: el papel de la inteligencia artificial en la fuerza laboral global). En este reflejó la adopción que le están dando las empresas en Colombia a estas tecnologías, así como al personal especializado en ellas.

Una cifra interesante es que el 41 % de las empresas se encuentra en una etapa intermedia de adopción IA, mientras que el 32 % está en una inicial y, el 26 %, en nivel avanzado.

Para este ejercicio se encuestó a 5.500 líderes empresariales en 22 mercados. El informe hace especial énfasis en cómo las organizaciones están atravesando esta transformación equilibrando automatización con capacidades humanas.

“En Colombia, la adopción de IA empieza a tomar forma dentro de las estructuras empresariales. Los departamentos de TI e ingeniería (38%) y los equipos de análisis de datos (32%) lideran la implementación de tecnologías basadas en IA”, detalla el reporte.

Pero también se muestran desafíos, como las brecha de talento. En el país, el 66 % de las empresas detecta que hay escasez de profesionales especializados en estas tecnologías, así como un déficit generalizado de comprensión sobre los roles asociados a la inteligencia artificial en distintas industrias.

“Esto ha generado nuevas dinámicas en los procesos de contratación. Si bien el 42% de las organizaciones sigue contratando para roles junior, se están priorizando candidatos con habilidades técnicas más específicas. Al mismo tiempo, un 42% ha ralentizado estos procesos, ya sea posponiendo decisiones o reduciendo vacantes, y un 10% ha detenido completamente la contratación de talento junior”, señala el estudio.

En las empresas que ya han contratado talento especializado en IA, los desafíos para retener esos talentos se han concentrado en la falta de claridad en las funciones del cargo (62%), competencia con empresas que ofrecen paquetes salariales más atractivos (60%) y escasas oportunidades de crecimiento profesional en roles relacionados con la IA (54%).

El impacto que está teniendo esta tecnología es evidente. Poco más de la mitad de las empresas reconoce haber eliminado cargos como resultado directo de la implementación de IA, mientras que el 46% ha reestructurado funciones existentes mediante reasignaciones internas, transformaciones de roles o procesos específicos de capacitación.

“En ese contexto, la capacitación interna dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica. Según el estudio, el 42% de las compañías colombianas ya están invirtiendo en programas de formación en IA adaptados a áreas específicas, y el 31% planea implementar este tipo de iniciativas en los próximos 12 meses”, se lee en el documento.

Esto también está acompañado de retos, como el bajo compromiso de los empleados, las restricciones presupuestarias y la falta de personal especializado para dictar formación.

“La IA ya no es una tecnología emergente, es una realidad consolidada. Está transformando la manera en que trabajamos y cómo operan las empresas. Los empleos de entrada están cambiando y las habilidades que las compañías buscan también. Tanto trabajadores como empresas deben adaptarse con rapidez. Ya no se trata de ser competitivos, sino de mantenerse vigentes”, concluyó Nick Catino, Director Global de Policy en Deel.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.