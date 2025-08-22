ETB se aproxima a cerrar importante acuerdo con Starlink

Diego Molano Vega, presidente de ETB. Foto: Archivo Particular

ETB es una de las principales compañías de telecomunicaciones del país. Con casi 600.000 accesos a internet fijo, esta empresa se ha consolidado como un referente en conexión mediante fibra óptica.

En entrevista con El Espectador, el presidente de la ETB, Diego Molano Vega, explicó que están próximos a formalizar un importante acuerdo con Starlink, la empresa de Elon Musk dedicada al servicio de internet satelital.

Molano detalló que el proyecto depende de la firma de un otrosí adelantado por el Ministerio de las TIC (lo cual sería en los próximos meses), y que el propósito de esta iniciativa es llevar la conexión a miles de escuelas públicas en Colombia, donde no es posible llegar con fibra óptica.

Esta apuesta también permitirá mejorar la conexión satelital que hoy tienen muchas escuelas, pasando de velocidades de 10 megas a 300 megas.

La conectividad es tan solo uno de los pilares de este proyecto, pues la idea es llegar a estas poblaciones apartadas con equipos para que los estudiantes puedan navegar en internet (aquí participan otros programas como Computadores para Educar), así como programas y contenidos enfocados en el aprendizaje. Para esto último, la ETB también cuenta con grandes aliados como Google, Oracle y Fortinet.

Molano señala que se están haciendo acercamientos con otras empresas que ofrecen constelaciones de satélites de órbita baja como Kuiper (de Amazon), One Web y otras compañías chinas.

Aunque no se conoce el detalle de la inversión que se hará con Starlink, se sabe que el acuerdo se realizará con el brazo social que tiene esta compañía, por lo que el precio de los equipos que serán adquiridos e instalados será considerablemente menor al que se ofrece en el mercado.

Este tipo de apuestas permiten que Colombia avance en su meta de reducir la brecha digital, pues las condiciones geográficas dificultan llegar a territorios apartados con fibra óptica, es que el medio que ofrece un mejor desempeño en velocidades de navegación y descarga de contenidos.

Según lo manifestado por el Ministerio de las TIC, se trabaja porque el acceso a internet sea un derecho al que tengan acceso todos los colombianos, pues su potencial es alto para el desarrollo de los territorios, especialmente si la conectividad se mezcla con la apropiación y producción de las tecnologías.

