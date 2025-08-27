Expectativas por Nvidia, una de las acciones clave en la bolsa de Estados Unidos

Para Tom Essaye de The Sevens Report, un error de Nvidia podría generar una volatilidad significativa. Foto: AFP - I-HWA CHENG

Los operadores de Wall Street impulsaron las acciones al alza antes de los resultados de Nvidia Corp., la última de las “Siete Magníficas” megacapitalizaciones en publicar sus resultados. Los bonos del Tesoro a corto plazo subieron. El dólar borró las ganancias.

Con la próxima publicación de los resultados de la empresa más valiosa del mundo, el S&P 500 subió gracias a la recuperación de Nvidia desde sus mínimos de sesión. Además de una perspectiva sobre el gasto en inteligencia artificial, las cifras podrían tener implicaciones para el mercado en general debido a la enorme influencia de la empresa en los principales índices.

Con una capitalización de mercado de 4,4 billones de dólares, Nvidia tiene una ponderación del 8,1% en el S&P 500. Los operadores de opciones están descontando un movimiento de alrededor del 6% en cualquier dirección para sus acciones el día después de los resultados, según datos compilados por Bloomberg.

“Decir que esta es la acción más importante del mundo es quedarse corto”, señaló Jay Woods de Freedom Capital Markets. “El listón cada vez es más alto y el fabricante de chips lo supera constantemente. Las proyecciones de crecimiento siguen creciendo exponencialmente y no se vislumbra una desaceleración”.

Las acciones de Nvidia han sumado aproximadamente 2 billones de dólares en valor de mercado desde principios de abril para cotizar cerca de un récord debido al optimismo en torno al auge de la IA.

“Las valoraciones son elevadas de cara a la publicación de resultados”, afirmó Clark Bellin de Bellwether Wealth. “Ahora que el mercado bursátil está prácticamente seguro de un recorte de tipos en septiembre, el siguiente obstáculo que deben superar los mercados son los resultados de Nvidia”.

Los bonos del Tesoro a corto plazo continuaron superando las expectativas ante las expectativas de una flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal. El rendimiento del bono a 30 años se mantuvo estable tras el reciente anuncio del presidente Donald Trump de que despediría a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, en medio de acusaciones de fraude hipotecario.

Su principal asesor económico, Kevin Hassett, dijo que Cook debería tomarse una licencia mientras se litiga su estatus en la junta.

Para Tom Essaye de The Sevens Report, un error de Nvidia podría generar una volatilidad significativa, mientras que una sorpresa positiva probablemente haría que los principales índices alcanzaran máximos históricos.

“La clave estará en las previsiones”, afirmó Steve Sosnick de Interactive Brokers. “Si Nvidia puede asegurar a los inversores que el gasto en IA continuará a buen ritmo, el repunte debería mantenerse. De lo contrario, esto podría generar temblores en todo el sector tecnológico”.

Los analistas estiman que los principales compradores de hardware de IA siguen invirtiendo fuertemente en nuevos equipos. Esto significa que la demanda de chips y sistemas de la compañía debería mantenerse fuerte, con un crecimiento previsto de las ventas de más del 50 % este año.

“Esperamos cifras realmente sólidas”, afirmó John Belton de Gabelli Funds. “Hay un par de dinámicas diferentes en el fondo, pero creo que este sigue siendo un escenario de crecimiento limitado por la oferta”.

Belton señala que los ingresos de Nvidia son básicamente una función de la rapidez con la que la cadena de suministro puede producir el producto.

“La demanda sigue siendo muy fuerte, así que ese no es el problema”, dijo. “La pregunta es con qué rapidez la cadena de suministro podrá adaptar el producto”.

Los comerciantes esperan que Nvidia pueda calmar los temores sobre el gasto en IA y confirmar efectivamente que el último repunte del mercado de valores no es sólo una burbuja tecnológica .

Sus clientes de megacapitalización reportaron resultados mayoritariamente sólidos al inicio de la temporada de resultados, incluyendo promesas de aumentar los miles de millones de dólares que han estado invirtiendo en gastos de capital. Esto es alentador para las ganancias y las perspectivas del fabricante de chips.

“Sin adoptar una postura unánime, esperamos que los resultados sean otro factor clave para la confianza tecnológica futura”, afirmó Mark Haefele, de UBS Global Wealth Management. “Las ganancias del segundo trimestre de las grandes tecnológicas han sido sólidas. Las perspectivas para las tecnológicas de gran capitalización siguen siendo atractivas”.

Si bien el Nasdaq, con su fuerte componente tecnológico, se ha disparado desde sus mínimos de abril, Haefele señaló que el impulso del comercio se ha desacelerado en las últimas dos semanas.

Para Thomas Lee de Fundstrat Global Advisors, cuando se trata de Nvidia, esto podría reflejar la aprensión de los inversores en los resultados.

“Por lo tanto, creemos que las probabilidades favorecen un repunte tras los resultados trimestrales”, señaló. “NVDA es una acción que ha demostrado que cada caída ha sido rentable. Por lo tanto, recomendamos comprar cualquier caída”.

Los traders están acumulando opciones de compra y venta de septiembre vinculadas a Nvidia, el mayor volumen en tres meses.

Durante el próximo mes, se espera que solo la muy esperada reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 17 de septiembre tenga un impacto comercial mayor que el de Nvidia del jueves, y solo apenas, a juzgar por las oscilaciones implícitas en los mercados de derivados, según Piper Sandler & Co.

Lo que empaña el entusiasmo es la confusión sobre cuánto negocio podrá hacer Nvidia en China.

El gobierno estadounidense ha restringido el acceso del país a los productos de Nvidia debido a preocupaciones de seguridad nacional. Y aunque la administración Trump ofreció recientemente una prórroga a las restricciones a la exportación, China ha instado a los clientes locales a buscar otros proveedores.

Jensen Huang

Por lo tanto, analistas e inversores esperan con interés las declaraciones del director ejecutivo, Jensen Huang, sobre China. Esto cobra especial relevancia ahora que, según informes, Pekín insta a las empresas locales a evitar el uso de los procesadores H20 menos avanzados de Nvidia.

“Existe cierta incertidumbre sobre qué asumirán para China en sus perspectivas a futuro”, dijo Belton de Gabelli. “No creo que incluyan a China en sus perspectivas a futuro, porque eso es lo que han hecho otros competidores en semiconductores, como AMD”.

Un enfoque conservador sería “lo justo”, señaló Belton, dado que todavía hay incertidumbre sobre cuándo obtendrán algunas de estas licencias de exportación para los nuevos productos que cumplen con las normas de China.

“Más allá del drama actual del H20, NVDA tiene un sólido historial de superación de las expectativas”, afirmó Adam Turnquist de LPL Financial. “En los últimos cinco años, NVDA solo ha incumplido sus expectativas de ganancias en un trimestre”.

