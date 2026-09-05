Falleció en Bogotá Beatriz Ardila Lülle

Beatriz Ardila Lülle. Foto: Tomada de redes sociales: JorgeFigueroaClausen

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Murió Beatriz Ardila Lülle, hija de Carlos Julio Ardila Durán y hermana de Carlos Ardila Lülle, recordado como uno de los empresarios más importantes en la historia del país.

Doña Beatriz falleció en Bogotá, a los 93 años de edad. La noticia del fallecimiento fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, a travbés de un mensaje en su cuenta de X.

Doña Beatriz, quien nació en Bucaramanga, estuvo casada con el empresario Carlos Beltrán Harker, con quien tuvo cinco hijos. Es recordada por su trabajo en diversas causas sociales del país.

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