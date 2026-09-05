Publicidad

Home

Economía
Empresas

Falleció en Bogotá Beatriz Ardila Lülle

La noticia del fallecimiento fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
05 de septiembre de 2026 - 09:53 p. m.
Beatriz Ardila Lülle.
Beatriz Ardila Lülle.
Foto: Tomada de redes sociales: JorgeFigueroaClausen
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Murió Beatriz Ardila Lülle, hija de Carlos Julio Ardila Durán y hermana de Carlos Ardila Lülle, recordado como uno de los empresarios más importantes en la historia del país.

Doña Beatriz falleció en Bogotá, a los 93 años de edad. La noticia del fallecimiento fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella, a travbés de un mensaje en su cuenta de X.

Doña Beatriz, quien nació en Bucaramanga, estuvo casada con el empresario Carlos Beltrán Harker, con quien tuvo cinco hijos. Es recordada por su trabajo en diversas causas sociales del país.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Beatriz Ardila Lülle

Carlos Ardila Lülle

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.