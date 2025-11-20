“No por tener mayor tarifa se recauda más”: Fenalcarbón sobre medidas tributarias de Petro

Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón. Foto: Fenalcarbón

En este momento, la actividad con peor desempeño económico en Colombia es la extracción de minas y canteras. Así lo confirman las cifras del PIB que presentó esta semana el DANE: en el tercer trimestre, el sector registró una contracción de 5,7 %. La mayoría de las subramas, incluyendo la extracción de carbón y piedra de lignito, llevan varios periodos con números rojos.

Por el lado del carbón, los malos resultados se evidencian tanto en el térmico, que se usa para generar energía, como en el metalúrgico, con el que se produce coque, que a su...