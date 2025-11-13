Fin de la huelga en Boeing: El sindicato levanta el paro tras 100 días

El paro laboral del año pasado, protagonizado por 33.000 operarios de máquinas, paralizó la producción de aviones en el centro comercial de la empresa. Foto: AFP - PATRICK T. FALLON

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los trabajadores de la fábrica de Boeing Co. en el área de St. Louis votaron a favor de aceptar la última oferta de contrato de cinco años de la compañía, poniendo fin a la huelga más larga en el fabricante de aviones desde 1948 .

Los 3.200 miembros del Distrito 837 del Sindicato Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales volverán al trabajo el 16 de noviembre. Después de rechazar cuatro ofertas anteriores, los trabajadores aceptaron términos que aumentarán los salarios promedio en un total del 24% y les darán un bono de firma de 6.000 dólares.

La huelga, que comenzó el 4 de agosto, provocó reproches de los senadores estadounidenses Josh Hawley de Missouri y Bernie Sanders de Vermont, e interrumpió la producción de aviones militares como el caza F-15EX.

Los trabajadores por hora de la fábrica perdieron miles de dólares en salario, además de su seguro médico patrocinado por la empresa, durante el paro —el segundo más largo en los 106 años de historia de Boeing—.

El estancamiento en las negociaciones laborales estuvo marcado por acusaciones mutuas, amenazas de Boeing de contratar trabajadores de reemplazo y cambios en la alta dirección. Mike Fitzsimmons, quien desempeñó un papel clave en las conversaciones como vicepresidente de relaciones laborales, se incorporó a Ford Motor Co. el mes pasado.

Esta es la segunda huelga importante desde que Kelly Ortberg asumió el cargo de director ejecutivo en agosto de 2024, y corre el riesgo de socavar su campaña para reformar la cultura corporativa y reconstruir la moral en las fábricas.

El paro laboral del año pasado, protagonizado por 33.000 operarios de máquinas, paralizó la producción de aviones en el centro comercial de la empresa, ubicado en el área de Seattle. Se avecinan nuevas negociaciones, ya que el contrato del sindicato que representa a 19.000 ingenieros y técnicos vence el próximo octubre.

La primera huelga del Distrito 837 de la IAM en casi tres décadas se tornó enconada, con el sindicato presentando una queja por prácticas laborales desleales contra Boeing, y el fabricante con sede en Arlington, Virginia, realizando ferias de empleo y contratando trabajadores de reemplazo.

En una carta reciente dirigida a los trabajadores de St. Louis, el jefe de defensa de Boeing, Steve Parker, aseguró a los miembros del sindicato que conservarían sus empleos si ratificaban la última oferta contractual.

“Esto no es algo que podamos garantizar de cara al futuro”, escribió.

Según Parker, el salario base promedio de los miembros del sindicato aumentará de $75,000 a $109,000 anuales. El gigante aeroespacial ha invertido miles de millones de dólares en fábricas de Misuri e Illinois que también producen municiones, aviones de entrenamiento T-7 para pilotos militares y drones de reabastecimiento en vuelo MQ-25.

Boeing está ampliando su plantilla mientras se prepara para construir el caza furtivo F-47 en la zona de San Luis. La división de defensa y espacio genera casi un tercio de los ingresos de la compañía.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.