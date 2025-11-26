Frisby España no podrá entrar en operación hasta que se resuelva disputa por uso de la marca

La Frisby Española ha subido imagenes promocionales hechas con Inteligencia Artificial. Foto: Archivo Particular

Un juzgado en Alicante, España, le puso freno temporal a la puesta en marcha de las operaciones de Frisby España hasta que resuelva sus problemas legales con Frisby Colombia.

En concreto, la empresa española, que sostiene una dura disputa por la marca Frisby (originaria de Colombia), postergará la apertura de sus locales hasta marzo del próximo año, según anunció en un comunicado.

La compañía también informó que apelará esta decisión del Juzgado Mercantil de Alicante, que calificó de “sorprendente”.

Vale recordar que en octubre de este año, la cadena colombiana de restaurantes de pollo tomó medidas legales ante la Unión Europea contra la empresa Frisby España S.L. y el empresario Charles Dupont, acusándolos del uso indebido de su marca y posible vulneración de sus derechos de propiedad intelectual.

La compañía colombiana interpuso específicamente una demanda por “infracción de derechos de propiedad intelectual y realización de actos de competencia desleal” contra Frisby España y Dupont, solicitando medidas cautelares para detener la vulneración de sus derechos, según dijo en su momento la empresa colombiana.

La decisión del juzgado de Alicante es, justamente, la resolución de esas medidas cautelares.

“Rechazamos cualquier intento de utilizar el nombre, logotipo o imagen de Frisby para aprovecharse de la reputación y el reconocimiento construidos durante más de cuatro décadas”, manifestó en su momento la compañía colombiana.

