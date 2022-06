Gabriel Gilinski no participará en la decisión de Sura sobre la OPA por Argos

Dos de los integrantes de la junta directiva de Sura no fueron autorizados para participar en la decisión sobre la OPA por el Grupo Argos. Foto: Cortesía

Este miércoles se llevó a cabo la junta extraordinaria de accionistas del Grupo Sura, en la que parte del orden del día consistió en deliberar sobre la participación de directivos en la decisión sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) por el Grupo Argos (conglomerado que, junto con Sura y Nutresa, conforma un enroque empresarial).

En esta reunión no estuvieron los directores Ángela María Tafur ni Gabriel Gilinski, quienes se excusaron mediante comunicados independientes.

Hay que recordar que, en esta OPA, la firma Nugil S.A.S (controlada por Gilinski) busca quedarse hasta con el 32,5 % de las acciones del Grupo Argos. También, que en la eventual venta de estas acciones el Grupo Sura es protagónico por ser el accionista principal, al concentrar el 35,32 % de los títulos al cierre de 2021.

La noticia que se veía venir (por obvias razones) es que Gabriel Gilinski no podrá participar de la decisión que tome Sura al respecto, pues los representantes del 99,2 % de las acciones de este grupo empresarial no lo autorizaron, por conflictos de interés. “Mi padre es accionista controlante del oferente (Nugil S.A.S.)”, fue la declaración que dio Gilinski en la junta de accionistas, al momento de exponer sus motivos sobre posibles conflictos de intereses.

Gilinski no fue el único directivo que quedó por fuera de esta deliberación, también los fue José Luis Suárez Parra, quien no fue autorizado por los representantes del 59,6 % de las acciones.

Aunque Suárez consideró que no existían motivos para pensar que su participación estaría viciada por un conflicto de interés, expuso que es accionista y socio director de la firma de abogados Gómez Pinzón Abogados S.A.S, la cual brinda asesoría a la sociedad Nugil S.A.S.

“En ejercicio de mi profesión he actuado como apoderado y asesor de la sociedad de Nugil S.A.S., en la presentación de las dos OPAs por Nutresa. También figuré como apoderado de Nugil S.A.S. para la tercera OPA por Nutresa; En ejercicio de mi profesión, he asesorado a JGDH Holdings (grupo empresarial de los Gilinski); Una vez adquirí la calidad de director de Grupo Sura me aparté de las decisiones al interior de Gomez Pinzón con la asesoría a Nugil S.A.S.”, fueron parte de los motivos sobre posible conflicto de intereses en su participación.

El resto de los directivos que presentaron posibles motivos de conflictos de intereses fueron autorizados por la junta de accionistas. Estas fueron sus exposiciones, las cuales, reiteramos, no fueron consideradas como causales para impedir su participación en la decisión sobre la OPA por el Grupo Argos.

Luis Javier Zuluaga Palacio

Directa e indirectamente, tanto mi familia como yo somos accionistas minoritarios de las sociedades Grupo Sura y Grupo Argos. Me separaré de cualquier decisión relativa a dicho portafolio de acciones, así mismo manifiesto que con relación a las acciones que poseo directamente, me abstendré de negociar con las mismas mientras la OPA sobre acciones del Grupo Argos estén vigentes.

Pablo Londoño Mejía

Soy accionista minoritario de forma directa y a título personal de Grupo Argos, Nutresa y Sura; soy accionista de compañías que a su vez, directa o indirectamente, son accionistas minoritarias de estos grupos; soy administrador de sociedades que participan en el capital como accionistas minoritarios el Grupo Argos, Nutresa y Sura.

Sebastián Orejuela Martínez

Directa e indirectamente, a través de mis sociedades, soy accionista minoritario de Grupo Argos, Cementos Argos y Celsia. En lo atinente a las acciones que poseo directa e indirectamente, me abstendré de negociar con las mismas mientras la OPA sobre las acciones de Grupo Argos estén vigentes.

Luis Santiago Cuartas

Desde febrero de 2022, mi hijo Thomás, luego de un proceso de elección, se encuentra laborando en Cementos Argos, en el área de servicios y productividad. Su cargo, propio de una persona recién graduada, no está vinculada de forma alguna al resultado de la OPA, en la medida en que su contratación o despido no es algo de lo que se ocupe el equipo directivo del Grupo Argos. Segundo, soy representante legal de algunas sociedades que son accionistas minoritarias de las sociedades Grupo Argos, Sura, Celsia y Nutresa.

