Gobierno anuncia alivios tributarios a empresas que promuevan la inclusión laboral

Este martes se anunciaron una serie de alivios tributarios para las empresas que promuevan la inclusión laboral.

El anuncio lo dio el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien señaló que en esta iniciativa también participa el Ministerio de la Igualdad y la Fundación Natalia Ponce De León.

Según lo explicado por el jefe de la cartera, las empresas que brinden empleo a jóvenes (primeros empleos), adultos mayores (últimos empleos), personas con discapacidad, personas trans o víctimas de la violencia, entre otras, recibirán estímulos que van desde un 120 % hasta un 200 % sobre el impuesto a la renta.

Además, el ministro aseguró que se entregarán sellos reputacionales. Por ejemplo, las empresas que contraten a personas que hayan cumplido una pena de prisión recibirán el “sello de segundas oportunidades”, mientras que aquellas que vinculen a adultos mayores obtendrán el “sello adulto mayor”.

“Esta iniciativa hace parte del conjunto de acciones del Gobierno (Ministerio del Trabajo y la Igualdad para reconocer y favorecer la inclusión laboral en condiciones de empleo formal”, concluyó Sanguino.

Salario mínimo e inspecciones

El jefe de la cartera laboral también aprovechó para hablar sobre las conversaciones en torno al salario mínimo, cuya mesa de concertación se instalaría durante la última semana de noviembre.

Señaló que espera que no sea tanto una puja sino más bien una conversación que permita avanzar hacia el incremento real que debería tener este ingreso, el cual, según cifras del DANE, lo recibe cerca del 11 % de los trabajadores en el país.

“Acudiremos con la vocación de mejorar los ingresos reales de los trabajadores. Buscaremos un salario vital y móvil, que es aquel que representa las condiciones de ingreso económico que le permite a una trabajadora o trabajador acceder a los bienes de consumo básico”, dijo.

Sobre la presunta postura que tiene el Gobierno (manifestada por el ministro del Interior, Armando Benedetti) para que el mínimo quede en COP 1.800.000, Sanguino dijo que se apegará a lo técnico, por lo que esperará las cifras que entregue el DANE en materia de inflación y productividad para hacer el respectivo cálculo.

