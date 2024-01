Gobierno y camioneros no se ponen de acuerdo sobre el alza del precio del diésel

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en reunión con los representantes de los camioneros para definir el alza del precio del diésel. Foto: Cortesía Minhacienda

El gobierno no ha podido convencer a los transportadores de carga por carretera de comenzar a elevar el precio del diésel como lo venía anunciado desde el año pasado.

Por ahora el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostuvo que va a seguir conversando con los transportadores sobre temas relacionados con el sector. “No tenemos ningún afán de producir una modificación”, dijo el ministro al término de la reunión con los representantes de los camioneros a la que también asistieron los ministros de Transporte, William Camargo, y de Minas y Energía, Andrés Camacho.

También le puede interesar: ¿Seguirán las tensiones entre operadores móviles?: CRC publica nuevas medidas

El ministro Bonilla había anunciado desde el año pasado que una vez se cerrara la brecha con el precio de paridad de importación de la gasolina, comenzaba a reducir el subsidio que se tiene para el diésel. Este incremento debe comenzar a ser efectivo desde el próximo mes de febrero.

El precio del diésel se mantiene estable desde hace varios años en $9.065 por galón en todo el país. De no hacerse el ajuste en el precio del diésel, el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) para este año aumentaría en $10,5 billones, admitió el gobierno.

Las conversaciones entre el gobierno y los representantes de los camioneros no sólo se centra en el incremento del precio del diésel sino en otros temas relacionados con situación fiscal del FEPC, efectos en la inflación del ajuste al precio del diésel, impacto en la competitividad del sector transporte y transmisión del efecto del reajuste al Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga - SICE y en otras tarifas, pasajes, y servicios de carga.

La buena noticia que entregó el ministro de Hacienda es que el precio de la gasolina cerró la brecha y que los ajustes ya no serán del orden de los $600 mensuales como venía sucediendo hasta noviembre del año pasado. “Eso no quiere decir que no vayan a haber ajustes”, todo va a depender del precio del petróleo en el Golfo de México y el comportamiento de la Tasa de Cambio (dólar).

“Los cambios (de precios) pueden ser de 10, 15, 20 pesos, cualquier cosa de estas”, señaló el ministro de Hacienda indicando que sí “nos tenemos que acostumbrar a la periodicidad de las resoluciones para que no se nos olvide que el precio se mueve y que va a quedar fluctuando”.

Para leer: Las renovables superarán al carbón en 2025 como principal fuente de electricidad

Si no se hace el ajuste en el precio del diésel, solo en 2024 el déficit del FEPC aumentará en $10,5 billones, precisa el gobierno.

Desde finales del año pasado, el ministro de Hacienda ha venido explicando que una vez se cierre la brecha total del precio de la gasolina y el diésel, el mercado se regirá por la cotización de referencia internacional.