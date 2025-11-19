Grandes empresas admiten que la IA está detrás de miles de despidos en el mundo

Las motivaciones confusas se pueden observar en grandes empresas tecnológicas como Amazon. En junio, el director ejecutivo del gigante del comercio electrónico, Andy Jassy, ​​indicó que la plantilla de la compañía disminuiría en los próximos años a medida que la IA asumiera más tareas. Foto: Amazon

A finales de septiembre, la aerolínea alemana Deutsche Lufthansa AG comunicó a analistas e inversores su intención de suprimir 4.000 puestos administrativos antes de que finalice la década. Entre los motivos aducidos figuraba «el creciente uso de la inteligencia artificial».

Semanas después, el banco holandés ING Groep NV afirmó que casi 1.000 puestos de trabajo estaban en riesgo debido a la “digitalización, la IA y las cambiantes necesidades de los clientes”. Y a principios de este mes, Krafton Inc., una empresa surcoreana de videojuegos, anunció su intención de congelar las contrataciones para centrarse en un enfoque de desarrollo basado en la IA.

Durante gran parte del auge de la IA, muchas empresas evitaron atribuir los recortes de empleo a la inteligencia artificial por temor a generar titulares negativos . Sin embargo, en los últimos meses, grandes empresas de diversos sectores y regiones geográficas han manifestado con mayor vehemencia que la IA les permite eliminar personal y reducir las contrataciones.

En informes de ganancias, presentaciones a inversores y comunicados de la empresa, los ejecutivos han destacado las mejoras en la eficiencia derivadas de la inteligencia artificial y han presentado la reducción o el estancamiento de la plantilla como una preparación para una economía cada vez más impulsada por la IA. Según una estimación reciente de la firma de recolocación Challenger, Gray & Christmas, la IA ha sido la causa de 48.414 despidos anunciados en Estados Unidos en lo que va del año. De estos, 31.039 despidos relacionados con la IA se anunciaron solo en octubre.

El repentino repunte refleja un fuerte aumento generalizado de los despidos planificados, y la IA se mencionó como factor en aproximadamente una quinta parte del total en EE. UU. el mes pasado. La avalancha de anuncios relacionados con la IA ha llamado la atención de los responsables políticos, incluido el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell . También ha generado un debate sobre si las empresas están aprovechando los avances en IA para mantener bajos los costos en una economía global incierta, o si simplemente la utilizan para justificar recortes por razones más complejas y posiblemente poco halagadoras, en términos que resulten atractivos para los inversores. La respuesta podría ser una combinación de ambas.

En Estados Unidos, las corporaciones que habían acumulado empleados en un mercado laboral con baja rotación de personal están comenzando a recortar gastos ante los riesgos persistentes de los aranceles, las guerras comerciales y el deterioro de la confianza del consumidor. Muchas grandes empresas, especialmente en el sector tecnológico, también se expandieron en exceso durante el auge pospandémico y terminaron con plantillas muy numerosas, según George Denlinger, presidente operativo de la agencia de personal Robert Half.

Por eso, el énfasis en la IA a veces puede resultar engañoso. «Hablan de usar la IA para realizar esos trabajos en el futuro, lo que puede constituir una especie de “lavado de imagen con IA”», afirmó. «Culpan a la IA aunque no sea la única razón de los despidos».

Las motivaciones confusas se pueden observar en grandes empresas tecnológicas como Amazon. En junio, el director ejecutivo del gigante del comercio electrónico, Andy Jassy, ​​indicó que la plantilla de la compañía disminuiría en los próximos años a medida que la IA asumiera más tareas. Cuatro meses después, Amazon anunció el recorte de 14.000 puestos de trabajo, una medida que, según Jassy , ​​«ni siquiera está impulsada por la IA, al menos no ahora». En cambio, la atribuyó a una burocracia excesiva.

Es probable que la IA influya en Amazon, aunque no solo porque algunas tareas se deleguen a chatbots. Amazon, Microsoft y Oracle han tomado medidas para reducir y limitar gastos en otras áreas de sus negocios, al tiempo que aumentan la inversión en centros de datos, chips y talento para respaldar sistemas de inteligencia artificial más potentes.

Sin embargo, la reciente oleada de anuncios sobre recortes relacionados con la IA sí ofrece indicios de una drástica pérdida de empleos, algo que los críticos de la tecnología —e incluso sus defensores— llevan tiempo advirtiendo. Durante el último año, la IA ha evolucionado desde chatbots que generan respuestas inteligentes hasta los llamados agentes, diseñados para realizar tareas más complejas en nombre del usuario, ya sea investigar o escribir código durante horas.

«La IA está empezando a automatizar tareas repetitivas y de gran volumen», afirmó Mike Doonan de SPMB, empresa que recluta a líderes sénior en tecnología y datos. Según explicó, uno de sus principales clientes despidió a su personal de atención al cliente en Estados Unidos y trasladó muchas interacciones con los clientes a herramientas de IA, reduciendo así los costes.

En una conferencia telefónica sobre resultados a finales de octubre, los ejecutivos de CH Robinson Worldwide Inc. destacaron la creciente automatización de la entrada de pedidos, la programación de citas y otras tareas manuales, lo que ha permitido a la empresa de logística desvincular el crecimiento de la plantilla del crecimiento del volumen. Como resultado, la compañía informó que su plantilla media se redujo un 10,8 % interanual en el último trimestre. Los inversores celebraron el resultado .

En un panel de discusión a principios de este año, Arvind Krishna, CEO de International Business Machines Corp., afirmó que la IA podría agilizar la gestión de contratos con clientes, reduciendo la necesidad de cientos de empleados. Por otra parte, Krishna indicó que su empresa ha utilizado agentes de IA para reemplazar el trabajo de cientos de empleados de Recursos Humanos , aunque reconoció que IBM ha contratado a más personal en otras áreas. En agosto, IBM anunció que prevé alcanzar un ahorro de USD 4.500 millones gracias a la IA y la automatización para finales de este año.

Aunque las empresas no afirman que la IA contribuya a la eliminación de empleos, sí la mencionan como motivo para exigir un perfil más exigente a los nuevos candidatos. En un memorándum interno enviado a principios de este año, Tobi Lutke, CEO de Shopify Inc., comunicó a los empleados que «los equipos deben demostrar por qué no pueden lograr sus objetivos mediante la IA» antes de solicitar más personal.

«Estamos reduciendo la contratación para puestos que, francamente, son trabajos agotadores», declaró Bill McDermott, CEO de ServiceNow Inc., a Bloomberg News en julio. En su lugar, ese trabajo lo realizan agentes de IA, añadió. «Trabajan sin descanso, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No hay que pagarles. No necesitan almuerzo ni tienen seguro médico».

Sin embargo, aún es pronto para los agentes y la IA generativa. Los principales desarrolladores de IA trabajan en software que automatice más tareas de analistas de investigación , analistas financieros junior , consultores e ingenieros de software . Al mismo tiempo, las empresas de IA intentan aclarar los beneficios económicos de sus herramientas, ante el escepticismo persistente sobre el potencial de la tecnología para algo más que generar código inútil .

“Existe incertidumbre sobre la utilidad de las herramientas y cómo integrarlas en el trabajo diario”, dijo Tom Case, reclutador de Atticus Growth Partners. “Están mejorando, pero el protocolo aún se está desarrollando”.

Si las empresas tecnológicas logran mitigar esa incertidumbre, podrían impulsar una mayor adopción corporativa de la IA y, a su vez, mayores recortes de personal derivados de la IA. Goldman Sachs ya prevé que la IA llevará a sus clientes a reducir su plantilla en un 4 % el próximo año, cifra que se espera que aumente al 11 % en los próximos tres años.

El banco de inversión parece dispuesto a sumarse a esta tendencia. El mes pasado, Goldman Sachs comunicó a sus empleados que preveían más recortes de personal este año , mientras trabaja para «aprovechar al máximo el potencial de la IA».

