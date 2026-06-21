Gremios reaccionan a la elección presidencial y felicitan a De la Espriella: ¿qué dijeron?

Simpatizantes del candidato a la presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella celebran este domingo, en Cali. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

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Con uno de los preconteos de segunda vuelta más apretados en la historia reciente del país, Abelardo de la Espriella emergió victorioso en su carrera hacia la presidencia de Colombia.

Sin embargo, la campaña de Iván Cepeda aseguró que, aunque reconoce el valor del preconteo, esperará al escrutinio completo de la votación para reconocer totalmente los resultados de la elección. El candidato aseguró que su movimiento impugnará los resultados de unas 33.000 mesas de votación (de un universo de poco más de 122.000).

Con el 99,9 % de las mesas informadas, diversos gremios económicos procedieron a publicar sus felicitaciones por el triunfo de De la Espriella y a ver enviar diversos mensajes.

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia o ANDI habla de los temas que consideran importantes a tratar en el próximo gobierno: “La sostenibilidad fiscal, garantizar el futuro de la autonomía energética, la sostenibilidad del sistema de salud, la recuperación de la seguridad en todo el territorio nacional, así como la construcción de relaciones internacionales equilibradas, transparentes y justas con otras naciones”. Además, el presidente del gremio, Bruce Mac Master, enfatizó en la necesidad de generar una “unidad nacional” trabajando de manera colectiva para el bienestar del país.

Además de felicitar a De la Espriella, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y actual cabeza del Consejo Gremial Nacional, se refirió al fenómeno de El Niño que se acerca y posicionó en la agenda tres posibles prioridades: primero, la preservación de la estabilidad regulatoria, la seguridad jurídica y el fortalecimiento de la institucionalidad. Segundo, “acelerar la expansión de la generación, transmisión y distribución, así como los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa que hacen viables los proyectos”. Y, por último, “promover las inversiones necesarias para modernizar las redes, fortalecer la resiliencia del sistema y garantizar un suministro de energía cada vez más confiable para los colombianos”.

Desde Fenavi, aparte de reconocer el resultado del preconteo, hicieron énfasis en la “importancia de preservar la convivencia, el diálogo y el respeto por las instituciones. Asimismo, hace un llamado a evitar bloqueos, alteraciones del orden público o cualquier acción que afecte la movilidad, el abastecimiento de alimentos, el transporte de insumos y el normal funcionamiento de las actividades productivas en las diferentes regiones del país”.

Desde Anato, su presidenta, Paula Cortés, puntualizó que uno de los retos del nuevo Gobierno será impulsar el crecimiento del turismo generado en el año 2025 y transformarlo en “valor agregado, empleo de calidad y desarrollo real para las regiones”. Además, el gremio propone nuevamente la necesidad de afianzar el turismo, combatir la informalidad, acelerar la expansión tecnológica de los aeropuertos nacionales, promover la conectividad en los destinos “emergentes” y garantizar la estabilidad financiera de las empresas encargadas del transporte aéreo y terrestre.

Por su lado, Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas –la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz– afirma que la estabilidad institucional es fundamental para las inversiones y para que el sector inmobiliario y de vivienda sea dinámico. Además, pide que la política de vivienda tenga prioridad en las decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella.

A las felicitaciones se sumaron los dirigentes de Fenalco y Fedesoft, por ejemplo, además del Consejo Gremial Nacional.

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