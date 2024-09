IA de Microsoft consume tanta energía que reactivó una central nuclear en EE. UU.

Más de una docena de reactores dejaron de funcionar en la última década ante la creciente competencia del gas natural, más barato, y de las energías renovables. Foto: Agencia AFP

El propietario de la clausurada central nuclear de Three Mile Island, en Pensilvania, invertirá US$1.600 millones para reactivarla, y ha acordado vender toda la producción a Microsoft Corp. en un momento en que el titán tecnológico busca electricidad libre de carbono para centros de datos que impulsen el auge de la inteligencia artificial.

Constellation Energy Corp, el mayor operador estadounidense de reactores, espera que Three Mile Island vuelva a funcionar en 2028, según un comunicado emitido el viernes. Mientras que una de las dos unidades del emplazamiento cerró permanentemente hace casi medio siglo tras el peor accidente nuclear de EE.UU., Constellation planea reabrir el otro reactor, que cerró en 2019 porque no podía competir económicamente.

Las acciones de Constellation Energy se dispararon el viernes hasta 16 %, alcanzando un máximo histórico. Microsoft ha acordado la compra de la energía durante dos décadas y ha declinado revelar los términos financieros. Es la primera vez que Microsoft se asegura una instalación 100 % nuclear para su uso.

La decisión es la última señal del creciente interés por la industria nuclear a medida que se dispara la demanda de energía para la IA.

Más de una docena de reactores dejaron de funcionar en la última década ante la creciente competencia del gas natural, más barato, y de las energías renovables. Pero la creciente demanda de electricidad -de fábricas, automóviles y, sobre todo, centros de datos- ha estimulado el interés por las centrales nucleares que pueden suministrar energía libre de carbono las 24 horas del día.

“Los responsables políticos y el mercado han recibido una enorme llamada de atención”, dijo en una entrevista Joe Domínguez, Consejero Delegado de Constellation. “No hay una versión del futuro de este país que no dependa de estos activos nucleares”.

Constellation, cuyas acciones se han disparado este año gracias a la creciente concienciación de los inversores sobre el valor de las centrales eléctricas, tiene previsto financiar el proyecto con cargo a sus propias arcas en lugar de solicitar ayudas estatales o federales.

Esto contrasta con Holtec International, que está llevando a cabo la única otra iniciativa divulgada para volver a poner en marcha un reactor cerrado, con unos US$1.800 millones de financiación condicional del Departamento de Energía de EE.UU. y el estado de Michigan. NextEra Energy Inc. también ha dicho que está considerando reactivar un reactor cerrado en Iowa, en parte para abastecer a clientes de centros de datos.

Sin embargo, más allá de estos tres, los expertos afirman que hay pocos reactores inactivos que puedan volver a ponerse en marcha. Aunque Constellation no se opone a la ayuda financiera externa, Domínguez afirmó que las autorizaciones gubernamentales son lentas y que no quiere esperar. Se espera que las obras en Three Mile Island empiecen inmediatamente. El acuerdo para suministrar a Microsoft electricidad procedente del reactor de 837 megavatios es el mayor acuerdo de compra de energía de la historia de Constellation.

El proyecto de reinicio lleva en marcha desde principios de 2023, cuando Constellation empezó a evaluar si tenía sentido volver a poner en marcha el reactor. A principios de este año, la empresa llegó a la conclusión de que quería seguir adelante con el proyecto y empezó a hablar con posibles clientes. Según Domínguez, Microsoft se interesó de inmediato.

La compra de energía nuclear contribuirá a los planes de Microsoft de hacer funcionar toda su enorme red mundial de centros de datos con energía limpia para 2025, según declaró en una entrevista Bobby Hollis, vicepresidente de energía de Microsoft. Esta energía nuclear se utilizará para alimentar la expansión de los centros de datos en zonas como Chicago, Virginia, Pensilvania y Ohio.

El gigante del software está revisando toda su línea de productos en torno a la IA y el consiguiente aumento de la demanda de computación en nube está poniendo en peligro los planes de Microsoft de ser carbono negativo para 2030, según declaró la empresa a principios de este año. Microsoft gastó más de US$50.000 millones en gastos de capital en el ejercicio fiscal que finalizó el 30 de junio, principalmente en la expansión de sus centros de datos. Prevé superar esa cifra en el ejercicio en curso.

Aunque la energía nuclear adicional contribuirá a los objetivos climáticos de Microsoft, no aborda el problema más intratable: las emisiones del hormigón, el acero y los chips utilizados en los centros de datos, según Hollis: “No es una pieza sencilla, pero es más fácil que averiguar cómo descarbonizar toda la cadena de suministro”.

Aun así, los centros de datos son un cliente útil para la energía nuclear. La producción de energía eólica y solar puede variar, mientras que una central nuclear suele funcionar constantemente y necesita un cliente que pueda consumir toda esa electricidad, explicó Hollis.

Eso hace que las empresas tecnológicas que venden computación en nube sean una opción ideal: “Nosotros funcionamos las veinticuatro horas del día. Ellos trabajan día y noche”, afirma.

Microsoft no es la única empresa tecnológica que recurre a la energía nuclear para alimentar sus ambiciones de IA. A principios de este año, la división de computación en la nube de Amazon.com Inc. acordó gastar US$650 millones para adquirir un campus de centros de datos conectado a la central nuclear de 40 años de Talen Energy Corp. en el río Susquehanna, en Pensilvania.

Aunque el reactor de Three Mile Island fue desactivado en 2019, Domínguez dijo que el equipo todavía está en buen estado. Aun así, volver a ponerlo en marcha requerirá importantes inversiones en el transformador principal, la turbina y los sistemas de refrigeración. La empresa tendrá que volver a dotar de personal a la instalación y deberá solicitar la aprobación de la Comisión Reguladora Nuclear.

Constellation también tratará de ampliar su licencia de explotación hasta 2054, y tiene previsto cambiar el nombre de la instalación por el de Crane Clean Energy Center, en honor al fallecido Chris Crane, antiguo consejero delegado de Exelon Corp, que escindió su unidad de generación para convertirse en Constellation en 2022.

Uno de los mayores obstáculos será conectar la planta a la red eléctrica operada por PJM Interconnection LLC, que tiene una larga cola de espera. Si PJM se mueve con suficiente rapidez, Domínguez dijo que la instalación podría estar lista para suministrar energía ya en 2027.

”Estoy muy contento de que estemos revirtiendo un terrible error que no debería haber ocurrido”, dijo. “Será mucho más difícil lograr la transición energética si solo queremos usar energía eólica y solar y almacenamiento”.

