Empresas entran a pagar el nuevo impuesto al patrimonio en medio de presión por liquidez

La base arranca en 200.000 UVT (COP 10.478 millones). Desde ahí, la tarifa es 0,5 %; en sectores financiero, asegurador y minero-energético sube a 1,6 %. Foto: Getty Images - beast01

Este miércoles, cuando abra la jornada bancaria, unas 15.000 empresas en Colombia tendrán una obligación nueva en sus cuentas. No es una declaración más. Es el primer pago de un impuesto que no existía para ellas hace apenas unos meses.

La primera cuota del impuesto al patrimonio para personas jurídicas vence el 1 de abril. Corresponde al 50 % del total a pagar. La segunda llegará en mayo.

El cobro nació en medio de la emergencia económica decretada por el gobierno Petro tras las lluvias que golpearon varios departamentos. Dos decretos —el 173...