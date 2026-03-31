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Empresas entran a pagar el nuevo impuesto al patrimonio en medio de presión por liquidez

El 1 de abril vence la primera cuota del impuesto al patrimonio para empresas en Colombia. El cobro, creado por decreto en medio de la emergencia económica, alcanza a unas 15.000 compañías y reabre la tensión por su impacto en la liquidez, la inversión y el empleo.

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Redacción Economía
01 de abril de 2026 - 02:45 a. m.
La base arranca en 200.000 UVT (COP 10.478 millones). Desde ahí, la tarifa es 0,5 %; en sectores financiero, asegurador y minero-energético sube a 1,6 %.
La base arranca en 200.000 UVT (COP 10.478 millones). Desde ahí, la tarifa es 0,5 %; en sectores financiero, asegurador y minero-energético sube a 1,6 %.
Foto: Getty Images - beast01

Este miércoles, cuando abra la jornada bancaria, unas 15.000 empresas en Colombia tendrán una obligación nueva en sus cuentas. No es una declaración más. Es el primer pago de un impuesto que no existía para ellas hace apenas unos meses.

La primera cuota del impuesto al patrimonio para personas jurídicas vence el 1 de abril. Corresponde al 50 % del total a pagar. La segunda llegará en mayo.

El cobro nació en medio de la emergencia económica decretada por el gobierno Petro tras las lluvias que golpearon varios departamentos. Dos decretos —el 173...

Por Redacción Economía

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