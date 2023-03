JetSmart desiste de su intención por comprar Ultra Air

El pasado jueves las aerolíneas JetSmart y Ultra Air informaron sobre la firma de una carta de entendimiento, que no es más que el primer paso de un largo proceso para formalizar la compra de las acciones. Foto: Santiago Castañeada / Cortesía: AeroCali

Lo que se anticipaba como uno de los principales negocios aeronáuticos del año, este miércoles terminó en desistimiento. Se trata de las intenciones que tenía la entrante aerolínea JetSmart de quedarse con el 100 % de las acciones de Ultra Air, movida que pudo haberla posicionado como la principal referente de los viajes a bajo costo (low cost) en el país.

Lo anterior si se tiene en cuenta la compleja situación financiera por la que atraviesa Viva, que podría no ir más en el mercado colombiano, aún con la aprobación para integrarse con Avianca.

El pasado jueves las aerolíneas JetSmart y Ultra Air informaron sobre la firma de una carta de entendimiento, que no es más que el primer paso de un largo proceso para formalizar la compra de las acciones. En este documento se establecieron las condiciones de la compra, así como el permiso para que ambas partes compartieran su información financiera, con el fin de analizar todos los componentes relacionados al negocio.

Se esperaba que este proceso durara 30 días para, posteriormente, confirmar el acuerdo financiero y someterse a la evaluación y eventual aprobación de la Aeronáutica Civil.

No obstante, a menos de una semana de iniciarse este proceso JetSmart canceló dicha carta de entendimiento, desistiendo así de su posible compra. Aunque no se especifica la razón por la cual se tomó esta decisión, es probable que al ver al desnudo la información de Ultra la entrante aerolínea no haya encontrado una verdadera oportunidad de negocio.

Mediante un comunicado, JetSmart informó que por el momento se enfocará en continuar su proceso de certificación como operador aéreo en el país (proceso para el que ya recibió el visto bueno de la Aeronáutica Civil). También se encuentra al pendiente de la reasignación de los slots del aeropuerto El Dorado.

“Hemos avanzado en el proceso y consideramos, que, por diversos factores, no es posible continuar con la intención de compra Ultra Air y hemos cancelado la carta de entendimiento y dado por terminado el proceso”, manifestó Eduardo Ortiz, quien es el presidente y CEO de JetSmart.

“Nuestro compromiso y confianza en el mercado colombiano sigue firme. Como hemos afirmado en todo este tiempo, en JetSMART continuaremos enfocados en cumplir los requisitos de nuestro proceso de certificación trabajando de cerca con la Aeronáutica Civil, quienes se han desempeñado con el más alto nivel de profesionalismo. De esta manera, esperamos obtener nuestro permiso de Operador Aéreo en Colombia, con miras a iniciar la operación lo antes posible y poder así participar del proceso de reasignación de slots en el aeropuerto El Dorado”, añadió.

Hay que recordar que, como aerolínea, JetSmart se ha consolidado como una de las principales ‘low cost’ en América del Sur, con presencia en Chile, Argentina y Perú. Desde 2017 ha logrado transportar a más de 18 millones de pasajeros y entra al mercado colombiano a competir en una industria que, se espera (por lo menos desde las apuestas del Gobierno), será una de las turbinas económicas del país.

