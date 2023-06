Jornada laboral en Colombia: estas son las excepciones

Dos turnos al día en casos excepcionales : En este caso, el empleador no le podrá pedir el trabajador la ejecución de dos turnos en el día, salvo en casos de cargo con importancia como supervisión, dirección, confianza o manejo. De igual forma, se debe respetar el día libre del trabajador.

Los que trabajan todos los días de la semana tendrán turnos especiales: El empleador y el trabajador pueden acordar, temporal o indefinidamente, turnos de trabajo sucesivos durante toda la semana, siempre y cuando este no exceda las seis horas al día ni las 36 a la semana. Cabe aclarar que no tendrá recargo ni nocturnos no por dominicales, sin embargo, el trabajador devengará los correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo y tendrá descanso remunerado.