Juan Martín Caicedo renunció a la presidencia de la Cámara de la Infraestructura

Presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) informó que su presidente, Juan Martín Caicedo Ferrer, renunció al cargo.

La decisión de Caicedo se protocolizó en la junta nacional del gremio, realizada este miércoles.

Sin embargo, la salida de Caicedo no será inmediata. El todavía presidente liderará el Congreso Nacional del gremio, el cual se desarrollará a finales de noviembre, en Cartagena.

La entrega definitiva del cargo la hará en febrero de 2026. Hasta el momento, la cámara no ha dado mayor información sobre el nuevo presidente del gremio, o de cuándo se hará el anuncio.

“Caicedo Ferrer ha sido destacado por los medios y los centros de pensamiento, como uno de los líderes empresariales más destacados e influyentes. La Junta Directiva de la CCI, en pleno, reunida hoy, expresó su gratitud y emotivo reconocimiento al Dr. Caicedo Ferrer”, comunicó la cámara, al agregar que Caicedo se limitará a hacer pronunciamiento alguno por ahora, hasta su intervención oficial, la cual se realizará en el congreso, hacia finales del próximo mes.

La carrera de Caicedo

Caicedo Ferrer es abogado y economista egresado de la Universidad Javeriana. Tiene especializaciones en las Universidades de Lovaina y Estatal de Amberes en Bélgica.

Según lo informado por la página Congreso Visible ha sido

Director de la Cámara de Comercio de Cali en el periodo 1969 - 1978

Director de la Fundación para el Desarrollo Industrial del Valle (Cali, 1969 – 1978)

Presidente Nacional de la Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO (1978 – 1987)

Miembro de la Junta Directiva del Banco de la República (1987)

Ministro de Trabajo y encargado de Gobierno, Justicia, Educación, Comunicaciones y Agricultura (1988 – 1989)

Alcalde Mayor de Bogotá ( 1990 - 1992 )

Presidente de la Federación Nacional de Municipios (1990 – 1991) - Presidente Ejecutivo Cámara Colombiana de la Infraestructura desde el 12 de julio de 2004

Miembro de varias Juntas Directivas de los sectores público y privado y distinguido en dos ocasiones como Ejecutivo del Año de la Cámara Junior.

Al final de su tarea como Senador de la República en dos periodos consecutivos, 1994-1998 y 1998-2002, Juan Martín Caicedo hizo un balance exhaustivo de su gestión a lo largo de ocho años, en su libro “La Modernización de la Política”, con edición a cargo de la editorial Oveja Negra.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.